Robert Garcia desafía a Trump y promete investigar a ICE pese a las amenazas de la Casa Blanca

El congresista demócrata Robert Garcia, no piensa dar marcha atrás sobre sus objetivos políticos pese a las advertencias legales de la Casa Blanca, que amenazó con posibles investigaciones penales contra legisladores por sus futuras pesquisas sobre el gobierno de Donald Trump, no han cambiado sus planes. Por el contrario, asegura que la presión lo ha hecho todavía más decidido a investigar.

“Ya me esperaba una postura muy agresiva por su parte. No me sorprende. Simplemente es un poco vergonzoso que publiquen algo sin ninguna base legal”, declaró Garcia al referirse a la carta enviada por el abogado de la Casa Blanca, Will Scharf.

El legislador de California, quien se perfila para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes cuando los demócratas asuman el control del Congreso en enero, considera que las advertencias buscan intimidar a quienes tienen la responsabilidad constitucional de vigilar al Poder Ejecutivo.

“¿La idea de que de alguna manera vamos a eludir el trabajo de investigación? No sé qué piensan, porque desde luego no es algo que yo haga. Al contrario, esto nos da más fuerza para hacer lo correcto”, afirmó.

La Casa Blanca intenta frenar las pesquisas

La carta de Scharf sostiene que algunas amenazas de los legisladores contra funcionarios del gobierno podrían constituir delitos si buscan intimidarlos o interferir con sus funciones. También advierte que ciertas citaciones del Congreso podrían justificar nuevas investigaciones.

El funcionario respondió así a las declaraciones de Garcia, quien después de las victorias demócratas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre advirtió a funcionarios y aliados de Trump que contrataran abogados.

El demócrata, sin embargo, sostiene que el Congreso no necesita autorización de la Casa Blanca para ejercer sus facultades de supervisión y que ambas ramas del gobierno tienen responsabilidades constitucionales independientes.

?White House's William Scharf letter to new Congressional majority threatens lawmakers with criminal prosecution.?



Legally repulsive, ignores Constitution (Speech or Debate Clause), may trigger law on "corruptly" by "threatening letter or communication" obstructing Congress. pic.twitter.com/cXLSZCXYa7 — Ryan Goodman (@rgoodlaw) November 11, 2026

ICE y Epstein están entre los objetivos

Garcia ya tiene identificados cuatro grandes frentes de investigación: los posibles conflictos de interés y la corrupción de la familia Trump, las prácticas de grandes corporaciones, el caso de Jeffrey Epstein y los abusos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este último punto podría abrir una revisión de las operaciones migratorias y las actuaciones de los funcionarios responsables de aplicar las políticas de deportación de Trump.

El congresista también ha adelantado que buscará audiencias públicas sobre el caso Epstein, con especial atención a las víctimas y sobrevivientes.

Los demócratas preparan su ofensiva

Garcia aseguró que las investigaciones ya están en marcha y que el equipo tendrá trabajo durante las próximas semanas para preparar la agenda que comenzará formalmente en enero.

Mientras tanto, el demócrata Jamie Raskin, quien se perfila para encabezar el Comité Judicial de la Cámara, dijo que no ha recibido una advertencia similar de la Casa Blanca.

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