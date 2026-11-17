El presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de discutir una reforma migratoria en Estados Unidos, aunque puso una condición: cualquier acuerdo tendría que ser estricto y no incluir una amnistía para inmigrantes.

La declaración ocurrió durante un intercambio con periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca cuando un reportero le preguntó qué concesiones aceptaría ante los llamados de algunos republicanos a impulsar una reforma migratoria nacional.

“Ya veremos. Mucha gente quisiera que lo analizara. Siempre estaré dispuesto a considerarlo. Sería maravilloso, pero ya veremos. Tiene que ser algo estricto y sin amnistía”, respondió el mandatario, de acuerdo con la transcripción publicada por Roll Call.

La respuesta no incluyó detalles sobre qué cambios respaldaría, qué grupos podrían beneficiarse ni cuándo comenzaría una negociación. Trump tampoco anunció una iniciativa ni confirmó que su gobierno prepare una propuesta.

Trump no detalla qué reforma respaldaría

El presidente repitió que una reforma tendría que ser “dura”, pero no explicó qué significaría esa condición en términos de requisitos o vías de regularización. Su respuesta deja abierta la discusión, pero no representa un compromiso legislativo.

Según Roll Call, la pregunta estuvo relacionada con los republicanos que piden una reforma migratoria nacional.

La amnistía sigue como línea roja para Trump

La insistencia de Trump en excluir la amnistía marca el límite que plantea para cualquier conversación sobre política migratoria. El término alude a vías para que ciertos inmigrantes indocumentados obtengan estatus legal.

Por eso, sus palabras no permiten concluir que los inmigrantes tendrán una vía para regularizar su situación. Lo que confirmó fue más acotado: está dispuesto a revisar la posibilidad de una reforma, pero solo si considera que sus condiciones son suficientemente estrictas.

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