Mientras el gobierno de Donald Trump endurece su campaña de detenciones y deportaciones, un nuevo estudio pone en entredicho uno de los argumentos utilizados para justificar la ofensiva migratoria: que los inmigrantes representan una carga para los contribuyentes estadounidenses.

La investigación del Instituto Cato encontró que la población inmigrante generó un superávit fiscal acumulado de 14.6 billones de dólares entre 1900 y 2023. Esto significa que, durante 124 años, sus aportaciones en impuestos superaron los beneficios gubernamentales que recibieron.

El hallazgo contradice el discurso de la administración republicana, que ha señalado a los inmigrantes como responsables de presionar las finanzas públicas y consumir recursos destinados a los ciudadanos estadounidenses.

“Los inmigrantes han pagado más impuestos a todos los niveles de gobierno de lo que han recibido en beneficios gubernamentales cada año desde 1900″, afirmó David J. Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato y coautor del informe junto con Julián Salazar.

Los inmigrantes reducen el déficit público

El análisis, titulado Immigrants’ Historical Effects on Government Budgets: 1900–2023, calcula el impacto de la población migrante en las finanzas federales, estatales y locales.

De acuerdo con sus resultados, solamente en 2023 los inmigrantes generaron un superávit de 585,000 millones de dólares, más de 53 veces el registrado en 1913, ajustando las cifras a la inflación.

Además, el 86% del superávit acumulado desde 1900 se produjo después de 1965, cuando Estados Unidos comenzó a desarrollar su moderno sistema de bienestar social.

Según el medio, la investigación también cuestiona la idea de que el crecimiento de los programas sociales haya eliminado los beneficios económicos de la inmigración.

Trabajan más y aportan más impuestos

Una de las explicaciones está en la participación laboral. En 2023, la tasa de empleo de los inmigrantes superó en 14.6 puntos porcentuales a la de los estadounidenses nacidos en el país.

El estudio sostiene que, aunque los inmigrantes suelen percibir salarios por hora más bajos, su mayor participación en el mercado laboral se traduce en mayores aportaciones fiscales por persona.

Entre 1994 y 2023, además, los inmigrantes utilizaron entre 18% y 25% menos prestaciones sociales que la población nacida en Estados Unidos, según los datos citados en la investigación.

ICE enfrenta un debate sobre la inmigración

Los resultados llegan en un momento de fuertes tensiones por las políticas migratorias de Trump y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra trabajadores y familias inmigrantes.

Los autores consideran que el Congreso debería revisar las restricciones migratorias y facilitar las vías legales de ingreso.

“El Congreso debería reformar las leyes obsoletas que restringen la inmigración basándose en la falsa premisa de que los inmigrantes son perjudiciales para la economía”, sostienen Bier y Salazar.

La investigación también reconoce que sus cifras son estimaciones construidas a partir de datos históricos y modelos de asignación de impuestos y gastos públicos. Al incluir a los dependientes de los inmigrantes, el superávit acumulado se reduce a 6.3 billones de dólares, pero continúa siendo positivo.

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