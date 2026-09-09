Maluma y Shakira anuncian “Agua”, su nueva colaboración juntos

Ocho años después de romper récords en la industria musical, Shakira y Maluma vuelven a unir sus voces para el lanzamiento de “Agua”, un nuevo sencillo cuyo estreno está programado para el próximo 17 de septiembre.

La noticia pone fin a la intriga desatada por el cantante paisa, quien inició una campaña de intriga en sus redes sociales. Maluma compartió inicialmente una foto a contraluz que mostraba la silueta de una mujer de pie frente a él con la enigmática frase: “Adivinen…”.

Horas más tarde, la incógnita quedó despejada al revelar la imagen promocional junto a la barranquillera, acompañada del mensaje: “¡Nos fuimos mundial! Con la reina”.

En la imagen de lanzamiento, producida en un ambiente iluminado por tonos cálidos anaranjados y detalles que simulan un suelo cubierto de agua, Shakira luce un conjunto de encaje blanco, mientras que el intérprete de “Felices los 4” viste un traje blanco abierto que deja ver sus tatuajes. La portada capta de inmediato la estética de un proyecto que busca redefinir la química estética y musical de ambos.

Este regreso marca el rencuentro de una de las duplas creativas más icónicas del panorama internacional. En el pasado, los colombianos paralizaron las listas de éxitos con colaboraciones de la talla de “Chantaje” (2016) y “Clandestino” (2018), temas que acumularon miles de millones de reproducciones y consolidaron su alcance global.

El lanzamiento se produce en una etapa significativa para el antioqueño, quien ha expresado un giro en su estrategia artística para reencontrarse con sus raíces e impulsar proyectos de su país. Esta renovación musical se suma a su reciente colaboración “Cuerpo (Tumbao)” con Beyoncé.

Aunque los detalles sobre el equipo de producción y el sello discográfico de la canción se mantienen bajo reserva, “Agua” promete convertirse en uno de los lanzamientos más influyentes del año.

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