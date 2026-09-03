Maluma diseña un Hot Wheels, un juguete que adora

Maluma visitó hace unos días Los Angeles, pero no fue para ofrecer un concierto o para promocionar su música. Fue para participar en un evento donde confesó una de sus más grandes debilidades: su pasión por los carritos de juguete Hot Wheels.

“Los Hot Wheels han sido parte de mi vida”, dijo el cantante colombiano a una audiencia que se congregó en un club de la icónica avenida Abbot Kinney, en Venice, California. “Pero cuando yo era niño era muy difícil conseguirlos en Colombia”.

La única manera era, dijo, si algún conocido viajaba a Estados Unidos y luego a su regreso llevaba el preciado juguete. Y ese fue su caso, cuando un tío que visitó este país le llevó un set de carritos. Entonces el pequeño Juan Luis Londoño —nombre de Maluma— enloqueció con ese juguete que se inventó hace 58 años.

La empresa que fabrica los Hot Wheels, se asoció con Maluma, con la influencer Alex Hirschi, conocida como Supercar Blondie, y con el exjugador del Barcelona y actual miembro del equipo Chicago Fire FC, Robert Lewandowski, para el Challenge Accepted, una campaña global “que aboga por el espíritu desafiante y la mentalidad que impulsa a las personas a asumir riesgos, desafiar las expectativas y perseguir sus pasiones”.

Como parte de esta colaboración, las tres celebridades codiseñaron con Hot Wheels su propio carrito inspirados en sus experiencias personales y en sus gustos. Maluma, de 32 años, escogió la Toyota Land Cruiser, un auto al que optó por representarlo usado, con tierra y aparentes imperfecciones debido a su uso constante.

El diseño de Maluma es un auto usado, con aparentes imperfecciones debido al uso. Foto: La Opinión Crédito: Victoria Infante

La intención, dijo, fue mostrar que es un vehículo en el que se puede transportar a la familia, sobre todo ahora que crecerá porque anunció que espera, junto con su novia Susana Gómez, la llegada de su segundo hijo, que será un varón. Su primogénita nació en 2024 y el cantante dice que la niña también es fan de los Hot Wheels.

Los tres carritos de la llamada Global Legends Collection de 2026 estarán disponibles en la primavera de 2027.