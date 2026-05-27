Maluma reveló que sufrió ataques de pánico tras tomarse un descanso de las giras

En una revelación inesperada, el cantante colombiano Maluma abrió su corazón sobre una de las batallas más difíciles de su vida. El ícono de la música urbana confesó que, tras decidir tomarse un necesario descanso de los escenarios y las giras, comenzó a experimentar severos ataques de pánico que cambiaron por completo su rumbo personal y profesional.

“Sentía que me iba a morir”, admitió el intérprete de Medellín en el programa de Jennifer Hudson, al describir los momentos de profunda ansiedad que lo asaltaron cuando los reflectores se apagaron.

Acostumbrado a la adrenalina constante y al clamor del público, la transición hacia la quietud absoluta provocó un fuerte desajuste emocional. Según el artista, verse desconectado del ritmo frenético de la industria musical lo obligó a enfrentarse cara a cara con sus propios miedos e inseguridades, lejos del ego y de la fama.

Esta dura experiencia, sin embargo, se convirtió en un catalizador para un renacimiento espiritual. Juan Luis Londoño —nombre real del cantante— explicó que este proceso de sanación lo inspiró a fundar un nuevo espacio de conversación sobre salud mental a través de un podcast, buscando visibilizar un problema que afecta a millones pero que suele ocultarse.

Lejos de alejarse definitivamente de la música, esta crisis transformó su arte. El colombiano usó la vulnerabilidad y las lecciones aprendidas durante sus terapias para dar vida a su nuevo álbum de estudio, titulado Loco x Volver.

El disco entrelaza los desafíos de su salud mental con la felicidad de su reciente paternidad, marcando el inicio de una etapa madura, introspectiva y completamente renovada para el artista.

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