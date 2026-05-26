Maluma ya no quiere hacer colaboraciones con artistas de EE UU

Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, dio un giro radical a las prioridades de su carrera musical. El artista paisa confesó públicamente que ha dejado de priorizar las alianzas con figuras del mercado de Estados Unidos, un objetivo que antes lo obsesionaba, para concentrar todos sus esfuerzos en potenciar el talento de su propio país.

Durante una entrevista en el programa All-Access de Univisión, en el marco de la promoción de su nuevo álbum de estudio, titulado “Loco por volver”, el cantante admitió que durante años estuvo persiguiendo fervientemente el “sueño americano”.

“Antes tenía muchas ganas de colaborar con artistas americanos”, reconoció Maluma, aceptando que estuvo “obsesionado” con la idea de encajar y consolidarse en la industria anglosajona.

Sin embargo, esa mentalidad quedó en el pasado. El intérprete de Medellín explicó que la evolución y el crecimiento de la escena urbana colombiana lo motivaron a redefinir sus metas.

“Ahora no, es el sueño colombiano. Ese momento de siempre tener que estar mirando para Estados Unidos para ver qué es lo próximo se acabó”, sentenció de manera contundente.

Para el artista, este cambio de rumbo responde a una profunda motivación familiar y a la necesidad de mantener su identidad.

Según declaró, este nuevo enfoque representa “el sueño mío, el de mi tierra, el de mis abuelitos” y es, en última instancia, el cable a tierra que lo conecta con la realidad tras años de éxito internacional.

La decisión ha sido aplaudida por sus seguidores, quienes celebran que use su plataforma para dar visibilidad a las nuevas generaciones de músicos en Colombia.

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