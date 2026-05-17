Maluma reveló dónde nacerá su segundo hijo

El cantante urbano Maluma volvió a conmover a sus millones de seguidores al revelar una de las decisiones más íntimas y esperadas sobre su vida familiar.

Durante la presentación exclusiva de su nuevo trabajo discográfico, titulado Loco x Volver, celebrada en la icónica Plaza Botero de Medellín, el artista paisa confirmó que su segundo hijo junto a su pareja, Susana Gómez, nacerá en Colombia.

El intérprete dejó claro que, a pesar de tener la posibilidad de elegir cualquier lugar del mundo para el nacimiento de sus hijos, su prioridad es mantener vivas sus raíces y el sentido de pertenencia con su país natal.

“El amor que siento por Colombia no lo cambio por absolutamente nada. Por eso mi hija París nació en Medellín, come arepa con quesito y morcilla, y si Dios quiere, nuestro próximo bebé va a nacer en Medellín, obvio”, afirmó el cantante ante un público emocionado que aplaudió su firme compromiso con su tierra.

La decisión reafirma la postura que el artista ha sostenido desde el nacimiento de su primogénita, París Londoño Gómez. Para Maluma, ver crecer a su familia en la capital antioqueña es una parte fundamental de su historia personal y profesional.

El anuncio generó de inmediato una ola de reacciones positivas en las redes sociales, donde miles de seguidores elogiaron al cantante por su orgullo “paisa”. “Paisa como el papá” y “Nada más bonito que nacer en esta tierra”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas tras el evento.

Hace poco, Maluma sorprendió al anunciar, a través de sus redes sociales, que se convertirá en padre por segunda ocasión junto a su pareja, Susana Gómez.

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