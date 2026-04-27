Maluma anuncia el lanzamiento de Loco X Volver, su álbum más personal

Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, dejó a sus seguidores en vilo tras anunciar el lanzamiento de su próximo álbum de estudio titulado “Loco x volver”, que lanzará el próximo 15 de mayo.

Según las primeras revelaciones del artista, este proyecto no es solo una colección más de canciones, sino el trabajo más personal y auténtico de toda su trayectoria.

El anuncio se dio a conocer a través de un emotivo video en sus redes sociales, donde el cantante de “Hawái” reflexiona sobre su evolución artística.

Tras años dominando las listas de popularidad con su faceta de “Papi Juancho” y el reciente éxito de “Don Juan”, Maluma parece estar buscando una reconexión con su esencia y con el público que lo vio nacer en Medellín.

Un regreso a las raíces

“Loco x volver” llega en un momento de madurez artística para el colombiano. Fuentes cercanas a la producción indicaron a Billboard que el álbum fusiona los ritmos urbanos que lo consagraron con letras cargadas de vulnerabilidad. El propio Maluma describió este disco como una “carta de amor a su pasado” y un testimonio de su crecimiento personal.

El proyecto ya ha generado grandes expectativas en la industria. Entre los temas confirmados destaca “Pa’ la seca”, junto a Ryan Castro, lanzado el pasado 16 de abril, y colaboraciones de alto calibre como “Botero”, en conjunto con Arcángel y NTG, la cual aporta la fuerza del trap y el sonido callejero al álbum.

Con más de una década de carrera y múltiples premios Grammy Latino en su haber, Maluma busca con este lanzamiento demostrar que, detrás de la superestrella global, sigue existiendo el joven soñador que está “loco por volver” a lo que realmente importa: la música hecha desde el alma.

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