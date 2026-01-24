Maluma contó cómo su hija Paris cambio su vida

Maluma abrió su corazón sobre uno de los temas más íntimos de su vida: el miedo a la muerte y cómo la paternidad ha transformado sus prioridades.

En una reveladora entrega de su pódcast Las cosas como son, el intérprete de “Borró cassette” confesó que el nacimiento de su hija, Paris, marcó un punto de inflexión que lo alejó de la adrenalina desmedida para abrazar una existencia más consciente.

Maluma admitió que su temor a la muerte es el trasfondo de sus episodios de ansiedad. Según explicó, este sentimiento tiene raíces en su infancia, debido a los tabúes culturales.

“Crecí en un ambiente donde no se hablaba de la muerte; los adultos evitaban el tema y eso me generó un temor que me acompaña hasta hoy”, relató.

El cantante colombiano confesó incluso haber sentido pánico durante sus giras, temiendo sufrir un ataque en pleno escenario frente a miles de personas.

El “efecto Paris”

La llegada de su primera hija, fruto de su relación con Susana Gómez, cambió las reglas del juego. Maluma, quien siempre se declaró fanático de actividades de alto riesgo como el paracaidismo, el motocross y el buceo, aseguró que ahora piensa dos veces antes de arriesgarse.

“Nació París y es como si me hubieran quitado esa estrellita de la adrenalina. No quiero dejarla sola”, afirmó conmovido.

Para el cantante, ser padre ha significado aprender a conocer sus límites. Aunque no ha dejado de vivir con intensidad, ahora gestiona sus riesgos con prudencia, priorizando su bienestar para estar presente en el crecimiento de su hija.

Con esta confesión, Maluma no solo mostró su faceta más humana, sino que encendió un necesario debate sobre la salud mental y la importancia de romper los silencios generacionales en la cultura latina.

