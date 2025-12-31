Según Maluma, su hija París es muy temperamental, tanto que no siempre quiere estar con él

París es la primogénita de Maluma, y según el cantante, la pequeña actualmente ya ha empezado a mostrar su genio. Y es que, según el colombiano, su hija parece tener un temperamento intenso que ha llegado a sorprenderlo.

En su podcast “Las cosas como son”, ‘Maluma Baby’ afirma sentirse feliz y cómodo en su faceta paterna, pero sí hay algo que lo ha dejado impactado y es que su hija no siempre quiere estar con él, a su lado, y cuando este sentimiento surge, ella se lo hace saber, al punto de dejárselo lo suficientemente claro como para no caer en errores de interpretación.

“Tiene un año y dos meses, ¡pero con un carácter! Le tengo que rogar para que venga conmigo; siempre que le digo que quiero un abrazo, me mira como exigiéndome que yo vaya. París es demasiado dulce y superextrovertida, pero yo siempre digo que es como una niña-niño. Es muy seria y si no quiere algo, levanta la ceja”, contó Maluma.

Para finalizar, según reportó Mezcal TV, el colombiano aseguró que ahora que es papá es mucho más consciente del contenido que quiere generar en sus redes sociales y reflexiona sobre varios perfiles que ha visto y que no cuentan con un propósito claro.

