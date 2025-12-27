Maluma reveló que sufrió depresión tras el nacimiento de su hija: “Era angustia, preocupación”

La llegada de un hijo suele describirse como el momento más feliz en la vida de una persona. Sin embargo, para Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, el nacimiento de su hija Paris trajo consigo un desafío inesperado: una batalla contra la depresión y la ansiedad.

En una reciente revelación realizada en su podcast Las Cosas Como Son, el intérprete de “Hawái” compartió cómo los primeros meses de paternidad transformaron su estabilidad emocional.

“Acaba de nacer Paris y toda la vuelta se revolcó; el posparto lo viví yo”, confesó el artista durante una conversación con su tía, Yudy Arias.

Maluma detalló que, mientras su pareja Susana Gómez se mostraba plena y tranquila en su nuevo rol, él comenzó a experimentar síntomas que lo abrumaron.

Aunque aclaró que no sintió una “tristeza extrema” que le impidiera ser funcional, sí lidió con una angustia persistente, preocupación constante y un profundo miedo a la muerte.

“Yo le preguntaba a Susi: ‘¿Usted no está sintiendo como un huequito en el estómago?’, y ella nada, estaba perfecta”, relató el colombiano, subrayando que la salud mental en los padres es un tema del que se habla poco.

Esta no es la primera vez que el cantante se sincera sobre su bienestar psicológico. Maluma ha sido abierto anteriormente sobre sus ataques de pánico y cómo la “burbuja de dopamina” de la fama a veces le impidió procesar emociones básicas durante años.

Hace poco, el cantante colombiano sorprendió al anunciar el lanzamiento de su nuevo proyecto: un pódcast enfocado en la salud mental.

Bajo el nombre de Las cosas como son, el artista colombiano presentó esta iniciativa en sus redes sociales como su “regalo de Navidad” para sus seguidores, prometiendo abrir un espacio de diálogo honesto sobre las luchas internas que a menudo permanecen en silencio.

