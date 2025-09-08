Detuvieron a Maluma mientras conducía su nuevo Ferrari por Medellín: ¿Qué pasó?

Maluma sorprendió a sus seguidores al ser detenido momentáneamente por agentes de tránsito en Medellín mientras conducía su nuevo y exclusivo Ferrari Purosangue, un vehículo único personalizado por la marca italiana.

El cantante, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, había mostrado con gran entusiasmo su nueva adquisición en sus redes sociales pocos días antes.

El episodio ocurrió en la vía Las Palmas, en una parada rutinaria durante un control de tránsito. De inmediato, las imágenes de la detención de Maluma se viralizaron en redes sociales.

En las imágenes se cómo Maluma atendió de manera muy cordial a los agentes. El cantante se bajó del vehículo para la inspección de documentos y luego continuó su trayecto sin ninguna sanción.

La detención fue breve y no representó ningún inconveniente legal, sino más bien una anécdota que generó gran expectativa entre sus fans y curiosos, quienes aprovecharon para admirar el impresionante carro.

El nuevo vehículo de Maluma es un Ferrari Purosangue color verde menta que se caracteriza por ser el primer SUV fabricado por el fabricante de automóviles.

El vehículo, que lleva la inscripción “Don Juan 1/1” en la maleta, está equipado con un motor V12 de 6,5 litros y 725 caballos de fuerza, y es capaz de alcanzar velocidades superiores a los 310 km/h.

El viernes, Maluma compartió en sus redes sociales la celebración de la llegada de su nuevo automóvil. “Si puede soñarlo, puedes lograrlo”, escribió el cantante junto a las imágenes del vehículo.

Maluma también tiene un Ferrari F8 Tributo en tono morado y un Porsche 911 Turbo S en color negro.

