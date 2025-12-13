Maluma hará un pódcast sobre salud mental

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, dio un giro significativo a su carrera al anunciar el lanzamiento de su nuevo proyecto: un pódcast enfocado en la salud mental.

Bajo el nombre de Las cosas como son, el artista colombiano presentó esta iniciativa en sus redes sociales como su “regalo de Navidad” para sus seguidores, prometiendo abrir un espacio de diálogo honesto sobre las luchas internas que a menudo permanecen en silencio.

El proyecto nace de una experiencia personal profunda. El intérprete de “Bronceador” y “Junio” confesó haber atravesado un año “muy complejo” a nivel emocional y psicológico, describiendo una “montaña rusa de emociones” que le dificultó ver la luz.

Maluma admitió que, antes de vivirlo en carne propia, solía trivializar los problemas de salud mental, respondiendo con clichés como “ocúpate, haz ejercicio”.

“Hasta que me pasó a mí y supe que era algo real y supe que era algo delicado que se tenía que tomar con la seriedad absoluta”, confesó el artista.

Esta experiencia lo llevó a iniciar un camino de sanación que incluyó terapia y el acompañamiento de expertos, un proceso que ahora busca replicar para su audiencia.

Las cosas como son tiene la misión explícita de romper los tabúes que rodean la salud mental, particularmente en el ámbito de la masculinidad. “Hablar de ansiedad, depresión, todavía se siente como un tabú y yo quiero romper esos tabús y quiero que la gente se abra y pueda sanar a través de la terapia o de los caminos que elijan”, afirmó Maluma.

El pódcast, cuya primera temporada se estrenará este diciembre, busca proporcionar herramientas y experiencias que ayuden a quienes atraviesan situaciones similares.

El anuncio generó una ola de apoyo en redes sociales, destacando el mensaje de su colega J Balvin, uno de los principales abanderados de la salud mental en la música urbana, quien celebró la noticia con un efusivo: “Legooooo, qué chimba”.

