Maluma comenzó el año con un inesperado cambio de look

Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, volvió a demostrar que no le teme a los cambios. Para dar la bienvenida al 2026, el artista colombiano decidió deshacerse por completo de su barba, un elemento que durante años se convirtió en un sello distintivo de su marca personal.

El cambio fue revelado inicialmente a través de las redes sociales de su dermatóloga, la doctora Elizabeth Arroyave, quien compartió una fotografía del cantante con la leyenda: “Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas y cuidado con intención”.

En la imagen, se observa a un Maluma con el rostro totalmente despejado, luciendo una apariencia que muchos de sus seguidores comparan con sus inicios en la música, cuando lanzó éxitos como “La Temperatura”.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. En plataformas como Instagram y X, las opiniones se dividieron rápidamente. Por un lado, una gran parte de su fanaticada elogió el cambio, asegurando que el cantante “se quitó 10 años de encima” y que luce “más guapo que nunca”.

Por otro lado, los seguidores de su etapa más reciente expresaron cierta nostalgia, afirmando que la barba le otorgaba una presencia más imponente y varonil. No obstante, el consenso general es que el artista logra mantener su atractivo independientemente de las tendencias que decida adoptar.

Más allá de la estética, este giro en su imagen ha despertado rumores sobre el lanzamiento de un nuevo proyecto musical. Históricamente, Maluma ha utilizado sus cambios de look —como cuando se rapó o cambió el color de su cabello— para marcar el inicio de “eras” musicales distintas.

