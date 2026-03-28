Maluma reveló cuántos hijos le gustaría tener

Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, volvió a ser el centro de atención, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por sus revelaciones personales sobre el futuro de su familia.

Tras experimentar la paternidad con el nacimiento de su hija Paris, el artista paisa confesó que sus prioridades han dado un giro radical y que anhela una casa llena de niños.

Durante una reciente transmisión en vivo junto al cantante Jay Wheeler, Maluma se sinceró sobre cuántos hijos le gustaría tener. Entre risas y un toque de timidez, el intérprete de “Según quién” admitió que sus expectativas son altas.

“Me da como pena decir el número porque mi mujer es como: ‘ah, pero este cabrón, como si fuera él el que los va a tener’, pero yo sueño con mínimo tres hijos, máximo cinco”, reveló el colombiano.

A pesar de su gran deseo, Maluma fue enfático al señalar que es consciente del esfuerzo físico y emocional que conlleva un embarazo. El cantante destacó que, aunque él sueña con una familia numerosa para que Paris crezca acompañada, la palabra final la tiene su pareja, Susana Gómez.

“La experiencia del embarazo la vive Susana. Es algo que debemos decidir juntos”, afirmó.

Desde la llegada de Paris en marzo de 2024, Maluma ha compartido constantemente cómo la paternidad ha transformado su vida, alejándolo de los excesos de la fama para centrarse en su rol de padre.

Con estas nuevas declaraciones, queda claro que Maluma está listo para cambiar los escenarios por los pañales unas cuantas veces más, siempre y cuando su compañera de vida esté de acuerdo.

Seguir leyendo:

· J Balvin celebró los 32 años de Maluma con un mensaje especial

· Maluma contó cómo su hija Paris cambió su vida

· Maluma reveló que sufrió depresión tras el nacimiento de su hija: “Era angustia, preocupación”