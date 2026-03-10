Así celebró Maluma el segundo cumpleaños de su hija

Para Maluma y su pareja, Susana Gómez, el 9 de marzo es la fecha más significativa de su calendario. Es el día en el que nació su primera hija, Paris.

Este año, el “Pretty Boy” dejó de lado los escenarios para sumergirse en una celebración de ensueño con motivo del segundo cumpleaños de su hija, Paris.

El festejo tuvo lugar en la exclusiva propiedad que el artista posee en las paradisíacas Islas Turcas y Caicos, un refugio donde, según ha declarado anteriormente, logra desconectar del estrellato para ser simplemente “Juan Luis”.

La celebración destacó por una decoración inspirada en el océano. Bajo una paleta de colores pastel —donde predominaron el azul, el morado y el rosa—, la familia recreó un ambiente marino lleno de magia.

El centro de atención fue un pastel de dos pisos adornado con figuras de ballenas, caballitos de mar, tortugas y pulpos, coronado con el nombre de “Paris” en letras doradas y un gran número dos.

Maluma compartió su felicidad con sus seguidores en Instagram: “¡Feliz cumpleaños, princesa mía! Estos papás te aman y dan la vida por ti”, escribió el intérprete de “Hawái”, acompañando el mensaje con postales familiares donde se le ve con un semblante radiante.

Para la ocasión, los anfitriones lucieron atuendos frescos y veraniegos. Maluma optó por una camisa amarilla y bermudas blancas, mientras que Susana eligió una minifalda rosa y camisa menta. La pequeña Paris, por su parte, encantó a los invitados con un vestido de volantes y estampado azul.

Más allá de los lujos, Maluma ha compartido recientemente detalles sobre la fuerte personalidad de su hija, describiéndola como una niña extrovertida pero con un carácter firme.

