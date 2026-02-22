Maluma aclaró el motivo de su cambió de look: “No siempre tiene que ver mi carrera”

Maluma volvió a demostrar que es el camaleón del género urbano. Durante la reciente gala de Premio Lo Nuestro 2026, el intérprete de “Hawái” capturó todas las miradas no solo por su talento, sino por un drástico cambio de imagen que dejó a sus fanáticos y a la prensa internacional en estado de shock: el cantante se despojó completamente de su icónica barba.

Desde su irrupción en la música, la barba y el vello facial han sido sellos distintivos de la identidad visual de “Papi Juancho”. Sin embargo, en la alfombra roja celebrada en Miami, el artista lució un rostro totalmente despejado, complementado con un peinado estilo “libro abierto” y un traje de silueta retro en tonos tierra.

Ante el revuelo causado, el colombiano decidió romper el silencio y explicar qué lo motivó a realizar esta transformación. En declaraciones a Billboard durante el evento, Maluma aclaró que sus cambios estéticos van mucho más allá de lo que dicta la industria.

“Es muy chistoso porque la gente cree que yo me corto la barba o me hago peinados porque van de acuerdo a mi carrera; sin embargo, también tienen una relación con lo que siento a nivel personal”, confesó el cantante, subrayando que su apariencia es un termómetro de su estado emocional y su crecimiento humano.

Incluso el propio artista admitió que el cambio fue impactante para él mismo: “Hoy en la mañana que me miré en el espejo no me reconocí”, bromeó ante los micrófonos.

Este nuevo aspecto coincide con una etapa de plenitud para Maluma, quien también aprovechó la velada para dedicar tiernas palabras a su hija, Paris, a quien calificó como “lo más hermoso” de su vida.

Profesionalmente, la noche fue un éxito rotundo, llevándose el galardón a Colaboración del Año junto a Carín León. Con este nuevo look de cara lavada, Maluma inaugura una era en la que la madurez y la autenticidad parecen ser sus principales motores, reafirmando que, para él, la imagen es la herramienta perfecta para comunicar su mundo interior.

