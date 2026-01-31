¿Con barba o sin barba?: Susana Gómez, pareja de Maluma, revela cuál es su look favorito del cantante

Maluma volvió a ser el centro de atención, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por su apariencia física. En el marco de su cumpleaños número 32, celebrado el pasado 28 de enero, el cantante sorprendió a todos al aparecer sin su característica barba, un cambio que generó un debate inmediato en las redes sociales.

La gran incógnita sobre qué estilo le favorece más fue resuelta por la persona que mejor lo conoce: su pareja, Susana Gómez.

Durante una transmisión en vivo realizada en medio de la celebración, el intérprete de “Hawái” decidió consultar directamente a la madre de su hija. “Una pregunta seria: ¿te gusta este flow o mejor con la barba?”, cuestionó el artista.

El veredicto de Susana

Aunque inicialmente Susana intentó mantener una postura neutral, asegurando que el cantante se ve bien con cualquier estilo, la insistencia de Maluma la llevó a dar una respuesta definitiva.

Con una mirada cómplice, Gómez confesó que el estilo sin barba es su favorito actualmente, destacando que este look le da un aire renovado y juvenil.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Mientras algunos coinciden con Susana en que Maluma “se quitó años de encima” al afeitarse, otros extrañan la imagen más ruda que le otorgaba el vello facial.

Maluma aprovechó el brindis para dedicarle unas emotivas palabras a Susana, a quien llamó “su esposa” a pesar de no haber pasado por el altar.

“Gracias por darme una niña maravillosa, qué lindo compartir y construir contigo”, expresó el colombiano, dejando claro que, con o sin barba, atraviesa uno de los mejores momentos de su vida personal.

