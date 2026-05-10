Maluma anunció que será padre por segunda vez

El cantante colombiano Maluma conmovió a sus millones de seguidores este domingo al anunciar, a través de sus redes sociales, que se convertirá en padre por segunda ocasión junto a su pareja, Susana Gómez.

La noticia llega apenas dos años después del nacimiento de su primogénita, Paris, consolidando una etapa de plenitud personal para el artista urbano.

El cantante hizo compartió la feliz noticia mediante una emotiva foto en blanco y negro que captura la esencia de su núcleo familiar. En la imagen, se aprecia la silueta de Gómez mostrando su panza de embarazo, mientras Maluma y la pequeña Paris depositan besos en su vientre.

El intérprete de “Hawái” acompañó la publicación únicamente con un emoji de corazón azul, un gesto que ha desatado especulaciones entre sus fanáticos, quienes interpretan el color como una señal de que el próximo bebé podría ser un varón.

A sus 32 años, Maluma atraviesa un giro evidente hacia la vida familiar. En diversas entrevistas recientes, el artista ha manifestado cómo la paternidad transformó sus prioridades y su visión del mundo, expresando abiertamente su deseo de expandir su descendencia.

“La llegada de Paris cambió mi vida de formas que no puedo explicar”, había comentado anteriormente el músico, quien ahora cumple su anhelo de darle un hermano a su hija mayor.

Aunque la pareja no ha revelado detalles específicos sobre el tiempo exacto de gestación o el nombre elegido, la publicación ya suma millones de reacciones y mensajes de felicitación de colegas de la industria y seguidores.

La noticia marca un hito en la vida del “Pretty Boy”, quien logra equilibrar su exitosa carrera internacional con una sólida faceta como padre, reafirmando que su mayor éxito actual se encuentra fuera de los escenarios.

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