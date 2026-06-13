Maluma contó cómo se siente por convertirse en padre de nuevo

El cantante colombiano Maluma abrió su corazón con sus seguidores y reveló la inmensa alegría que inunda a su hogar ante la próxima llegada de su segundo hijo, un varón.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, el intérprete de música urbana detalló cómo se siente en esta nueva etapa de la paternidad y la gran expectativa que comparte junto a su familia.

“Niño muy chimba. Uy, qué nivel. Qué alegría tan enorme, la verdad”, respondió emocionado el artista antioqueño al ser consultado sobre el nuevo integrante.

Maluma destacó el ambiente de felicidad colectiva que se respira en su entorno: “En mi casa todos estamos felices, mis papás… Todo el mundo en la familia está emocionado”.

Con la energía que lo caracteriza, el cantante ya proyecta las actividades que compartirá con su futuro hijo, haciendo un paralelismo con la crianza de su primogénita: “Viene varoncito pa parchar, pa jugar fútbol, montarlo en moto, tirarlo a la piscina. Aunque con París algo de eso ya, pero igual, obviamente con un niño creo que el disfrute va a ser a otro nivel también”.

Las declaraciones provocaron diversos comentarios en las redes sociales por parte de fanáticos que recordaron que las niñas también disfrutan de esos deportes.

Por otra parte, el artista confirmó que, al igual que ocurrió con su primera hija París Londoño Gómez, tiene una firme decisión sobre el origen de su segundo hijo.

Maluma aseguró que nacerá en Medellín para mantener arraigadas sus raíces, reafirmando que su amor por Colombia no lo cambia por nada.

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