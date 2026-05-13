“Va ser un niño”: Maluma revela el sexo de su segundo bebé

Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, sorprendió al revelar el sexo de su segundo bebé, fruto de su relación con Susana Gómez.

En una reciente entrevista para el programa “Mañana Express” de Canal RCN, el cantante confirmó con entusiasmo que el segundo hijo será un niño.

“Va a ser un niño, un cachorrito… estoy tan feliz, ‘ome”, expresó el artista con la sencillez que lo caracteriza, confirmando así lo que muchos de sus fans sospecharon tras su publicación en el Día de la Madre, en la que utilizó un emoji de corazón azul.

Con la llegada de este bebé, la pareja “completa la parejita”, pues ya son padres de la pequeña Paris, quien celebró su segundo cumpleaños el pasado mes de marzo.

Esta nueva etapa de paternidad coincide con una profunda transformación personal y profesional para el intérprete. Durante la entrevista, Maluma reflexionó sobre cómo ha dejado atrás su faceta de “conquistador” para centrarse plenamente en su hogar.

“Eso de estar echando los perros ya no. Yo ya soy papá, estoy esperando un niño”, afirmó.

El anuncio del sexo de su hijo no viene solo. El “Dirty Boy” también confirmó el lanzamiento de su próxima producción discográfica titulada “Loco x Volver”.

Según el artista, este álbum es el resultado de dos años de trabajo y busca mostrar una versión más orgánica y auténtica de sí mismo.

La noticia ha desatado una ola de felicitaciones en redes sociales, consolidando a Maluma y Susana Gómez como una de las parejas más queridas y estables de la industria del entretenimiento latino.

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