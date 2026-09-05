Maluma y Beyoncé lanzaron una canción juntos

La música presenció un hito inesperado con el estreno de “Cuerpo (Tumbao)”, la primera colaboración entre Beyoncé y Maluma. La canción une el talento del reguetonero paisa con la diva del pop estadounidense en una propuesta que fusiona ritmos urbanos, elementos caribeños y pasajes bilíngües.

El tema forma parte del lanzamiento especial B’Day (20th Anniversary Deluxe Edition), con el que la artista norteamericana celebra dos décadas de uno de sus discos más emblemáticos. Esta nueva edición extendida expande la producción original de 2006 a un total de 31 pistas que incluyen temas inéditos, versiones adicionales y colaboraciones enfocadas en el mercado hispano.

El eje central de “Cuerpo (Tumbao)” toma inspiración directa del clásico “La negra tiene tumbao”, popularizado por la célebre cantante cubana Celia Cruz. Lejos de ser una copia, el tema reinventa el estribillo tropical y lo adapta a un sonido moderno producido por la propia Beyoncé junto a destacados productores de la industria latina como Edgar Barrera y CASTA.

La estructura musical plantea un juego vocal dinámico entre ambos intérpretes. Por un lado, Maluma aporta versos en español cargados de frescura, alusiones al baile nocturno y expresiones características de la música urbana colombiana. Por otro lado, Beyoncé demuestra nuevamente su versatilidad al alternar fragmentos en inglés y español, culminando la pista con un guiño en el que reafirma su cercanía y dominio del idioma.

La reedición aniversario de B’Day también rescata otras piezas con sello hispano, como la histórica “Amor gitano” junto a Alejandro Fernández y una adaptación del éxito “Irreplaceable (Como la flor)”, que suma la voz de la recordada Selena Quintanilla.

Con este estreno, Maluma suma un logro destacado a su trayectoria, consolidándose como una de las figuras representativas del género urbano en el panorama global. “Cuerpo (Tumbao)” ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming musical.

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