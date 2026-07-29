Maluma reveló por qué decidió enfrentar su ansiedad sin medicarse

En el marco de Colombiamoda 2026 y durante la inauguración de la primera tienda física de Remanence, su marca de ropa, Maluma volvió a abrir su corazón sobre un tema que lo acompaña desde hace años: la salud mental.

Ante los micrófonos del pódcast Las cosas como son, el artista colombiano reveló que tomó la decisión de afrontar la ansiedad y la tristeza sin recurrir a medicación, impulsado por el sólido refugio que ha encontrado en su hogar.

El intérprete explicó que la llegada de su segundo hijo con Susana Gómez se convirtió en el catalizador decisivo para tomar esta postura. De acuerdo con el cantante, este nuevo momento personal le devolvió la “fuerza y la valentía” para encarar los episodios emocionales desde una perspectiva natural, convencido de que junto a los suyos es posible superar los trances más complejos.

Esta revelación es el resultado de un largo proceso que el músico viene compartiendo de forma pública. En intervenciones recientes, como en el pódcast Se Regalan Dudas, el artista calificó casi como un “milagro” seguir con vida tras años de someterse a altos niveles de estrés y giras ininterrumpidas.

En esa oportunidad, detalló cómo la falta de sueño, el llanto sin causa aparente y los temblores físicos marcaron su rutina, situaciones que aprendió a nombrar mediante neurolingüística como “chiripiorca” para restarle control a la ansiedad sobre su mente.

Las crisis de salud mental del antioqueño alcanzaron su punto más crítico a finales de 2024, cuando comenzó a sufrir ataques de pánico y fuertes cefaleas que incluso lo llevaron a temer por un diagnóstico grave. Fue a partir de ese colapso que el acompañamiento terapéutico y la reconexión con sus emociones pasaron a ser sus pilares de sanación.

Al hacer pública su decisión de sanar sin fármacos, Maluma reafirma su intención de priorizar el bienestar propio y la tranquilidad del hogar.

Seguir leyendo:

· Maluma contó cómo se siente por convertirse en padre de nuevo

· Maluma ya no quiere hacer colaboraciones con artistas de EE.UU.

· Maluma anunció que será padre por segunda vez