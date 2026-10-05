Shakira suma una nueva fecha a su residencia en Madrid

La cantante colombiana Shakira anució la celebración de un concierto adicional para culminar su residencia en Madrid. La nueva fecha quedó fijada para el próximo 12 de octubre, jornada festiva en España por el Día de la Hispanidad, tras la masiva respuesta del público que ha llenado cada una de sus presentaciones en la capital.

Con esta incorporación, la intérprete de “Hips Don’t Lie” alcanza un total de 13 presentaciones en Madrid desde el inicio de esta serie el pasado 18 de septiembre. La empresa promotora del evento confirmó que la ampliación responde de forma directa a la alta demanda de localidades registradas a lo largo de sus distintas convocatorias.

Hasta este anuncio, la residencia de la barranquillera tenía previsto su broche de oro durante el fin de semana del 9 al 11 de octubre. La cita del 12 de octubre se convertirá oficialmente en la noche de clausura de “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”, la gira que ha hecho historia al certificar las cifras de recaudación más altas para un tour latino a nivel global.

Los fanáticos interesados en asistir al último concierto de la residencia podrán acceder a la preventa exclusiva a través de la plataforma SMusic, la cual iniciará a las 10:00 am (hora local) del martes 6 de octubre.

La venta general de boletos quedará habilitada 24 horas después, a partir del miércoles 7 de octubre, a través de los canales habituales de distribución.

Macondo Park: Un estadio a la medida en Madrid

Para acoger este despliegue de conciertos, la cantante concibió una infraestructura de gran escala en la capital española. Shakira impulsó la construcción de su propio estadio temporal con capacidad para 55.000 espectadores, situado en el interior de una “miniciudad” temática denominada “Macondo Park”.

El espacio fue ideado por la propia artista como un punto de encuentro multicultural orientado a reunir y celebrar a las distintas comunidades que componen e impulsan la identidad latina en el mundo. Con este nuevo show, Shakira consolida su histórico paso por Europa.

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