“Dai Dai”, de Shakira, superó los 1,000 millones de reproducciones en YouTube

La artista colombiana Shakira volvió a hacer historia en la industria musical. Su tema “Dai Dai”, una colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy lanzada como la canción oficial del Mundial 2026, superó la barrera de los 1,000 millones de reproducciones en YouTube en menos de tres meses desde su estreno, convirtiéndose en el primer video del año en lograr este hito.

La cantante celebró el histórico acontecimiento a través de sus redes sociales, expresando su agradecimiento hacia sus seguidores. “Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!“, manifestó la barranquillera.

El sencillo, presentado oficialmente en mayo, forma parte de la campaña de la FIFA para la Copa Mundial 2026. Además de su impacto cultural y musical, el proyecto mantiene una vertiente solidaria, ya que los beneficios generados por el tema están destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Shakira y Burna Boy interpretaron el tema en la ceremonia inaugural del torneo y volvió a hacerlo en la gran final disputada en julio.

El fenómeno de “Dai Dai” no se limita al terreno audiovisual. Según datos revelados por la revista Billboard, la pista alcanzó esta semana el primer puesto de la lista Rhythmic Airplay, ranking que mide la rotación en las estaciones de radio de Estados Unidos.

Este logro representa el primer número uno de Shakira en dicho listado tras 12 apariciones históricas, superando su marca previa lograda en 2006, cuando alcanzó la quinta posición con “Hips Don’t Lie” junto a Wyclef Jean. Para Burna Boy, el ascenso posiciona a la canción como su primer liderazgo en el gráfico como artista principal y el segundo en términos generales.

Con esta marca, la intérprete consolida aún más su legado dentro del fútbol, añadiendo un nuevo éxito a su trayectoria de himnos futbolísticos junto a memorables temas como “Waka Waka” (Sudáfrica 2010) y “La La La” (Brasil 2014).

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