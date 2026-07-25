La conmovedora despedida de Shakira y Ghetto Kids tras el Mundial

La histórica participación de Shakira en la Copa del Mundo 2026 no solo dejó un impacto musical imborrable con la presentación del tema oficial “Dai Dai” junto a Burna Boy, sino también un momento de profunda emotividad humana.

Tras deslumbrar a millones de espectadores durante el espectáculo de medio tiempo de la gran final en el MetLife Stadium y abarrotar el Barclays Center de Nueva York con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la cantautora colombiana vivió una conmovedora despedida junto a los integrantes de la fundación ugandesa Ghetto Kids.

La alianza entre la artista barranquillera y la agrupación africana nació de forma espontánea cuando los niños compartieron en redes sociales una coreografía del tema mundialista. Impactada por su carisma y talento, Shakira los invitó a compartir el escenario principal durante la final del Mundial y sus fechas en suelo norteamericano.

En Nueva York, los pequeños robaron miradas al alzar a la cantante en hombros entre aplausos y aclamaciones del público al grito de “Our queen, Shakira”.

Sin embargo, el instante más emotivo ocurrió entre bambalinas al terminar el show. En un video divulgado por la propia intérprete en su cuenta de Instagram, se observa a los niños visiblemente conmovidos y entre lágrimas al comprender que debían retornar a su país. Shakira, con voz entrecortada, reconfortó a los pequeños haciéndoles una promesa:

“No estén tristes, porque vamos a ser amigos para siempre. Se los prometo. Los llamaré cuando lleguen a Uganda. Milan y Sasha los llamarán, y tal vez los vea en Madrid”, les expresó cariñosamente la cantante, abriendo la puerta para que la acompañen en su residencia de doce conciertos programada para octubre de 2026 en España.

La colombiana aprovechó la coyuntura para transformar este encuentro artístico en un llamado global de reflexión social.

“Los Ghetto Kids nos han contagiado de su alegría y nos han inspirado profundamente para recordarnos que hay millones de niños que viven en el olvido, dueños de un potencial enorme esperando una oportunidad. ¿Qué puede ser más urgente para nuestros gobiernos y empresarios que invertir en la infancia?”, reflexionó la artista.

Con esta emotiva despedida, Shakira cierra la etapa norteamericana de su gira antes de un receso previo a su desembarco en territorio europeo.

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