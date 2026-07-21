120 horas de bordado a mano: Todo sobre el vestuario de Shakira en la final del Mundial

Shakira volvió a hacer historia en los escenarios deportivos al encabezar el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para esta emblemática presentación, la cantante colombiana confió su imagen a la prestigiosa casa de moda italiana Roberto Cavalli, que confeccionó una deslumbrante creación a medida diseñada por Fausto Puglisi, director creativo de la firma y cercano amigo de la artista.

El atuendo, que a primera vista daba la apariencia de ser un vestido fluido, consistió en un meticuloso conjunto de dos piezas. La parte superior estuvo conformada por un body de efecto segunda piel en malla tono nude, caracterizado por un pronunciado escote cruzado con cordones y aberturas laterales.

Esta prenda requirió dos semanas completas de confección artesanal y más de 120 horas de trabajo manual para fijar, uno a uno, más de 200.000 cristales Swarovski.

La parte inferior destacó por una falda drapeada mediante la técnica del moulage, elaborada en gasa de satén bordada y rematada con largos flecos en tonos cálidos que, con cada movimiento de la cantante, simulaban un vistoso efecto de llamas.

La paleta cromática combinó rosa fucsia, naranja, amarillo y destellos dorados, basada en el estampado Ray of Sunset, concebido de forma exclusiva para la barranquillera. Según reveló Puglisi, la inspiración detrás de estos colores surgió de la arquitectura tradicional del barrio La Condesa, en Ciudad de México, donde las fachadas conjugan matices encendidos al atardecer.

El diseño constituyó una adaptación de la colección Resort 2025 de Cavalli, adaptada para garantizar la movilidad y libertad de baile de la estrella. Asimismo, el atuendo funcionó como un guiño nostálgico a la ceremonia de clausura del Mundial de Sudáfrica 2010, ocasión en la que Shakira vistió una icónica pieza de flecos firmada por la misma casa de moda italiana.

Para complementar el vestuario, Shakira mantuvo su sello característico: melena suelta con ondas y volumen, piel bronceada e iluminada, sombras en tonos rosa con delineado negro y un labial rosa brillante. Como es costumbre en sus apariciones más apasionadas, la intérprete actuó descalza y llevó un micrófono en tono rosa fucsia a juego con el conjunto.

Seguir leyendo:

· Así fue el encuentro de Shakira y Tom Cruise en la final del Mundial 2026

· Así se prepara Shakira para el show de medio tiempo del Mundial 2026

· Shakira promete un show histórico para la final del Mundial