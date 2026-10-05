Dos de 14 exfutbolistas ganaron un cargo en las elecciones generales de Brasil

La transición del fútbol a la política no tuvo el mismo resultado para todos los exjugadores que participaron en las elecciones legislativas de Brasil. De los 14 nombres vinculados directamente con los campos de juego que disputaron un cargo el domingo, solamente dos consiguieron una banca: Danrlei de Deus Hinterholz, en la Cámara de Diputados, y Raimundo Nonato Tavares da Silva, conocido como Bobô, en la Asamblea Legislativa de Bahía.

Danrlei fue el candidato con mayor votación entre los exfutbolistas. El antiguo portero del Gremio obtuvo 105.017 votos y fue elegido diputado federal por Río Grande do Sul, en el sur del país, como representante del Partido Social Democrático (PSD).

Su carrera deportiva estuvo marcada principalmente por su paso por el Gremio, con el que ganó la Copa Libertadores de 1995, el Campeonato Brasileño de 1996 y tres ediciones de la Copa de Brasil, en 1994, 1997 y 2001. El exguardameta fue uno de los nombres que logró trasladar su reconocimiento en el fútbol a las urnas.

?? Danrlei foi REELEITO deputado federal pelo Rio Grande do Sul!



Ídolo do Grêmio, o ex-goleiro concorreu pelo PSD e recebeu 105.079 votos, o equivalente a 1,72% dos votos válidos no estado.



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Bobô también consiguió un nuevo mandato político, esta vez como diputado regional por Bahía. El exdelantero recibió 70.893 votos y obtuvo una plaza en la Asamblea Legislativa estatal. Como futbolista, alcanzó uno de los principales logros de su carrera con el Bahía al conquistar el Campeonato Brasileño de 1988.

Los nombres conocidos que quedaron fuera

Entre los candidatos que no lograron ser elegidos aparecen varias figuras que tuvieron una amplia trayectoria en el fútbol brasileño y, en algunos casos, también en el extranjero.

Vanderlei Luxemburgo fue uno de los casos más destacados. El exseleccionador de Brasil y antiguo entrenador del Real Madrid buscó un escaño en el Senado por Tocantins con el partido Podemos, pero terminó derrotado después de obtener 67.987 votos.

Quem conseguiu se eleger:



* Bobô (PCdoB-BA), ídolo do Bahia, entrou na disputa por uma vaga de deputado estadual e terminou a eleição com 70.893 votos.



* Danrlei (PSD-RS), ex-goleiro e ídolo do Grêmio, concorreu a deputado federal e recebeu 105.017 votos.



Quem não foi eleito? pic.twitter.com/g1owJBMv0X — Carter (@essediafoilouco) October 5, 2026

Edmundo, ídolo de Palmeiras y Vasco da Gama y exjugador de Napoli y Fiorentina, tampoco consiguió llegar a la Cámara de Diputados por Río de Janeiro. Sumó 35.725 votos. Luis Fabiano, reconocido por su etapa en São Paulo y por sus seis temporadas en el Sevilla, obtuvo 9.613 votos como candidato del Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

La lista de derrotados también incluyó a Donizete Pantera y Washington Stecanela Cerqueira. El primero, antiguo atacante del Botafogo, buscaba una plaza como diputado regional, mientras que Washington, referente de Fluminense, aspiraba a llegar a la Cámara de Diputados.

En São Paulo quedaron fuera Finazzi, exjugador de Corinthians, y Sergio, antiguo portero de Palmeiras y campeón de la Copa Libertadores de 1999. Tampoco consiguieron ser elegidos Marcelinho Carioca, Dinei, Cleo Hickmann, Flávio Caça-Rato y Éverton Felipe, quienes se presentaron a distintos cargos en el Distrito Federal, São Paulo, Río Grande do Sul, Pernambuco y otros estados.

Marcelinho Carioca, ídolo de Corinthians e internacional con la selección brasileña, buscaba un cargo como diputado regional. Dinei también intentó llegar a un escaño, mientras que Cleo Hickmann representó al Internacional, Flávio Caça-Rato al Santa Cruz y Éverton Felipe al Sport.

El resultado también dejó fuera a Marcos Braz, exdirigente del Flamengo, quien intentó ser reelegido como diputado federal por Río de Janeiro, pero terminó en la lista de suplentes.

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