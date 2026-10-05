Jugador de Benin, rival de Argentina en la despedida de Messi, dice que “no hay que marcarlo” en su último partido

Mohamed Tijani ya tiene en mente lo que quiere hacer cuando tenga a Lionel Messi frente a él. El defensor de Benín, rival de Argentina este martes en el Estadio Monumental, anticipó el ambiente que espera encontrar en la despedida del capitán argentino y reconoció que la prioridad de su equipo será disfrutar de una noche especial.

La selección africana llegó a Argentina para disputar el amistoso que marcará la última presentación de Messi con la camiseta de la Albiceleste. Para Tijani, la posibilidad de enfrentar al delantero convierte el partido en una experiencia diferente, incluso para quienes tendrán la tarea de intentar detenerlo.

“No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar y ya”, declaró el futbolista entre risas durante una entrevista con C5N.

El defensor tampoco ocultó la admiración que siente por el argentino. Al imaginar el momento en que pueda encontrarse con él sobre el campo, aseguró que buscará aprovechar la ocasión para decirle personalmente lo que representa para él.

“Lo voy mirar y le voy a decir ‘Messi, eres el Dios’. Es el mejor del mundo”.

“¿CÓMO VAMOS A MARCAR A MESSI? NO HAY QUE MARCAR A MESSI, VAMOS A DISFRUTAR ESTE PARTIDO. NO HAY NINGÚN PLAN. ES EL DIOS”.



Mohamed Tijani, defensor central de Benín. ????? pic.twitter.com/LsApt0Pa0a https://t.co/x4LwqJhZ1Z — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 5, 2026

Tijani insistió en que el encuentro tendrá un componente especial para Benín, más allá del resultado. Aunque describió a su propia selección como un equipo “muy buena”, prefirió no extenderse sobre el planteamiento que utilizarán contra Argentina porque, según explicó, el objetivo es disfrutar de la jornada.

“Vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena, la última de Messi con la Argentina. Él es el mejor”.

El defensor ya piensa en pedirle la camiseta a Messi

El duelo también tendrá un componente personal para Tijani. El defensor de Benín ya tiene decidido qué hará si consigue encontrarse con Messi después del partido y tiene la posibilidad de quedarse con su camiseta.

El futbolista reconoció que le gustaría intercambiar las camisetas y hasta anticipó las palabras que utilizaría para pedírsela al capitán argentino.

“Me alegra si me da la camiseta. Le voy a preguntar. Le voy a decir ‘Messi, te quiero mucho. ¿Me puedes dar tu camiseta?”, confesó entre risas.

El partido está programado para este martes 6 de octubre desde las 20:00 en el Estadio Monumental. Más de 80.000 aficionados estarán presentes para acompañar la última aparición de Messi con Argentina, en una despedida que también tendrá su propia estructura arbitral.

El chileno Fernando Véjar fue designado como árbitro principal del encuentro, mientras que José Cabero estará a cargo del VAR. Ambos estarán al frente del equipo arbitral para el amistoso entre Argentina y Benín.

Para Messi, será el cierre de su recorrido internacional con la selección después de más de dos décadas vinculadas al equipo nacional y una trayectoria en la que consiguió múltiples títulos.

Para Benín, en cambio, la visita al Monumental tendrá una particularidad difícil de repetir: será el rival que compartirá la cancha con Argentina en la última presentación del capitán albiceleste.

Tijani parece tener claro cómo quiere vivir ese momento. En lugar de pensar únicamente en la tarea de marcar a Messi, el defensor ya anticipó que buscará disfrutar el partido y, si tiene la oportunidad, regresar a casa con una camiseta que tendrá un significado especial.

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