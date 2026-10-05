Haaland alarma al Manchester City tras pedir el cambio con Noruega

Erling Haaland encendió las alarmas en el Manchester City después de abandonar con molestias el partido de Noruega frente a Portugal por la UEFA Nations League. El delantero pidió el cambio en el minuto 65, aparentemente por una lesión muscular, y su estado físico quedó pendiente de evaluación antes de una semana que incluye partidos contra Liverpool y Paris Saint-Germain.

La acción se produjo cuando Haaland acudió a intentar rematar un tiro de esquina. Inmediatamente después, el atacante hizo gestos hacia el banquillo para pedir su sustitución.

Haaland permaneció unos minutos sobre el terreno de juego mientras Jorgen Strand Larsen se preparaba para entrar. Durante ese tiempo se le vio cojear en algunas de las acciones en las que participó, hasta que finalmente fue reemplazado en el minuto 67.

Haaland subbed off with a suspected injury.



Liverpool play Manchester city next sunday. ? pic.twitter.com/UEOXOb6beD — centrekop. (@centrekop) October 4, 2026

El delantero salió caminando por sus propios medios. Incluso sonrió y se abrazó con Strand Larsen antes de dirigirse hacia el banquillo, aunque todavía no se conoce el alcance de la lesión que sufrió durante el encuentro.

La preocupación no se limita a Noruega. Para el Manchester City, la posible ausencia de su principal delantero podría tener consecuencias inmediatas en una parte especialmente exigente del calendario.

Manchester City necesita saber si podrá contar con su goleador

El siguiente compromiso del equipo dirigido por Pep Guardiola será el próximo domingo en Anfield, donde enfrentará al Liverpool por la Premier League. Pocos días después, el City tendrá otro partido de alto nivel en la Champions League frente al Paris Saint-Germain.

La cercanía de ambos encuentros aumenta la incertidumbre alrededor de Haaland. El delantero todavía debe someterse a estudios médicos que permitan determinar la gravedad de la molestia, que por las características de la acción apunta inicialmente a un problema muscular.

El entrenador de Noruega, Stale Solbakken, no ofreció una actualización concreta sobre la lesión después del partido. Según explicó, Haaland tendrá algunos días libres concedidos por el Manchester City y se marchará de vacaciones durante ese periodo.

? NEW: Erling Haaland has been given a few days off by Manchester City and needs a breather, according to Norway manager Ståle Solbakken. ???



The national team coach explained that it was never the plan for Haaland to play the entire match against Portugal yesterday. Haaland? https://t.co/2IXSUxuKXJ pic.twitter.com/MPrjcwUiYd — Man City Fever (@mancityfever2) October 5, 2026

Solbakken sí hizo referencia al desgaste acumulado por el atacante. El técnico reconoció que Haaland ha disputado una cantidad elevada de partidos y que terminó cansado el encuentro contra Gales. Para el duelo ante Portugal, su disponibilidad estaba prevista para un periodo de entre 45 y 60 minutos.

El entrenador noruego también señaló que había conversado con Haaland sobre el cansancio y la necesidad de administrar sus minutos.

La selección de Noruega cerró así una jornada complicada frente a Portugal. Además de perder 2-1, el equipo terminó el encuentro sin su principal referente ofensivo, cuya participación en los siguientes partidos del Manchester City ahora está en duda.

Una eventual ausencia obligaría al equipo inglés a buscar alternativas para ocupar la posición de delantero centro. Entre las opciones disponibles aparecen Antoine Semenyo, aunque fuera de su posición habitual, o el uso de Phil Foden o Rayan Cherki como falso nueve.

Otra posibilidad sería recurrir al delantero de la academia Floyd Samba, de apenas 17 años, una alternativa que supondría una exigencia considerable.

Por ahora, la prioridad será determinar el alcance de la dolencia de Haaland. El Manchester City espera conocer su situación antes de afrontar primero la visita a Liverpool y, posteriormente, el compromiso de Champions League contra el Paris Saint-Germain.

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