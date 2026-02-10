Cruz Azul presenta oficialmente a Nicolás Ibáñez y podría debutar vs. Vancouver FC

La Máquina Celeste de Cruz Azul presentó en forma oficial al argentino Nicolás Ibáñez en sus redes sociales y todo indica que podría estar listo para debutar de inmediato en el duelo contra Vancouver FC en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions programado para este jueves.

Ibáñez después de llegar a un acuerdo con la “Máquina Celeste” antes de la media noche del lunes en los límites extremos del cierre de registros en la Liga MX, viajó a la capital de la República para reportarse a los entrenamientos del cuadro cementero bajo las órdenes del técnico Nicolás Larcamón.

NICO IBÁÑEEEEEEEEEEZ. 🔥



BIENVENIDO A CRUZ AZUL. TU NUEVA CASA. 💙🚂 pic.twitter.com/YNRNfB1oUu — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2026

Para el delantero argentino será la cuarta playera en el fútbol de México después de arribar con el Atlético San Luis proveniente de Gimnasia y Esgrima de Argentina para empezar a fabricar un prestigio que lo llevó después al Pachuca y de ahí a los Tigres de la UANL, en donde no tuvo tanto impacto debido a que siempre estuvo detrás del francés André-Pierre Gignac.

El delantero llega a la institución cementera con un contrato por los próximos dos años, en una operación cercana a los 2.5 millones de dólares, más bonos por productividad que podrían elevar la cifra total a aproximadamente 3 millones de dólares.

🚨 Nuevo delantero en La Máquina. 💙 pic.twitter.com/LMthtj70MW — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2026

Ibáñez buscará resolver la falta de su segundo hombre gol después de que Ángel Sepúlveda tomó el liderazgo de esta zona cuando falló la costosa contratación del griego Giorgos Giakoumakis y después de no poder contratar al serbio Luka Jović y tampoco al colombiano Miguel Borja.

Nicolás Ibáñez disputará el puesto titular con el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández, que se ha convertido en el hombre gol del cuadro cementero, pero que es proclive a las lesiones, en donde debería tener oportunidad de pelear por la titularidad.



Durante su presencia en México, Ibáñez ha construido un historial goleador importante donde registra un total de 123 anotaciones en donde ya cuenta con un título de goleo individual y dentro de sus logros cuenta con dos títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones y un título de Campeones Cup, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos de los últimos años en la Liga MX.

Las primeras palabras de Nico como jugador de La Máquina. 🔥 pic.twitter.com/Cal2eFlRLf — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2026

Ibáñez después de ser anunciado como refuerzo de la Máquina Celeste compartió sus primeras palabras como jugador celeste, mostrando entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera: “Estoy muy contento de estar aquí, con muchas ansias de verlos y darle muchas alegrías. Vamos por todo”

Te queda muy bien el Azul, Nico. 💙🔥 pic.twitter.com/ABRDVItAdN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2026

La Máquina Celeste después de fracasar al italiano Joao Pedro del Atlético San Luis, se hizo de los servicios de un jugador con experiencia y capacidad debidamente sobrada, por lo cual es un fichaje importante y que debería empezar a rendir de inmediato.

