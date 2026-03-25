América, Cruz Azul y Atlante compartirán el Estadio Azteca después del Mundial

Mikel Arriola, comisionado del fútbol de México, confirmó este martes que el Atlante regresará a la Liga MX y que compartirá como sede el Estadio Azteca, con América y Cruz Azul, en lo que será una nueva era del histórico coloso de Santa Úrsula.

Una noticia relevante para la organización de los Potros del Atlante, que regresará a la sede que utilizó por última ocasión esta sede en 2007 en una derrota con Pachuca 4-1 en la última fecha del torneo Clausura de ese año, antes de mudarse a la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

🚨CELESTES Y POTROS, REGRESAN🚨



AMÉRICA, ATLANTE Y CRUZ AZUL, jugarán en el Coloso de Santa Úrsula, así lo confirma Mikel Arriola🏟️ pic.twitter.com/C0wqsqiDTJ — Claro Sports (@ClaroSports) March 24, 2026

En el momento en que vuelvan a la histórica sede donde se habrán jugado tres Mundiales, 1970, 1986 y 2006, habrán pasado 20 años de su último partido en la CDMX y donde se mudaron al sureste del país debido a que ya no era rentable para el equipo seguir en el centro de la nación.

Mikel Arriola fue el encargado de confirmar los planes que existen para el Coloso de Santa Úrsula después de la justa mundialista y en los próximos 30 años: El Estadio Banorte que se inaugura el propio sábado, representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano. En los próximos 30 años van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, Cruz Azul y el América”.

Atlante formalizará su regreso a la Liga MX a través de la compra venta de la franquicia de Mazatlán y hasta el momento ha confirmado a Sergio Bueno como su entrenador para la próxima temporada para darle continuidad al trabajo que actualmente realiza en los Cañoneros y que ha llamado la atención cuando se ha marcado una tendencia a señalar que los técnicos mexicanos carecen de actualización y que por eso no encuentran trabajo.

Será en los próximos meses cuando se formalice el papeleo oficial para anunciar el tan esperado regreso de los azulgranas al Estadio Azteca y ver si en esta ocasión tienen los argumentos para mantener al equipo rentable en una ciudad que en otras ocasiones les ha dado la espalda.

TRES INQUILINOS PARA EL COLOSO 🏟️🔥



​Mikel Arriola lo hizo oficial: el nuevo Estadio Azteca no solo será casa del América y Cruz Azul, también del Atlante. Los Potros de Hierro regresan al escenario mayor. 🦅🚂🐎



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Hasta el momento se formaliza también que Atlante asuma el famoso viernes botanero como horario para dirimir sus juegos de local y también asumir el sitio de los Cañoneros de Mazatlán en la Leagues Cup 2026, donde se medirá al Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake y Minnesota United.

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