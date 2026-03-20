El fútbol de México sigue amenazado por el cáncer de las apuestas; hay un nuevo caso

La directiva de los Reboceros de La Piedad de la Segunda División de México detectó y despidió a varios jugadores de su plantel por su implicación en el arreglo de partidos para favorecer el uso de las apuestas que siguen siendo un cáncer en varias categorías del balompié azteca.

Lo anterior fue dado a conocer de manera oficial por el director deportivo del cuadro michoacano, Arturo González, quien expuso que se detectó a siete jugadores implicados en este ilícito y que buscaron afectar los resultados del cuadro de La Piedad.

Siete de los jugadores de los Reboceros de La Piedad fueron dados de baja debido a su implicación en el arreglo de partidos debido al cáncer de las apuestas. Crédito: Cortesía

El dirigente dio a conocer los nombres de los siete jugadores implicados en este delito y que ya fueron despedidos de la organización de los llamados Reboceros: Axel Paul Díaz (defensa), Cristian Flores Vázquez (portero), Néstor Bucio Ortiz (medio), Erick Ramírez (defensa), Christopher Antonio Cortez (delantero), Sergio Elias Medel (medio) y Jesús Magaña (defensa).



Los primeros 4 jugadores que se dieron a conocer están involucrados directamente en el amaño y señalan a Paul Díaz como el principal organizador de este arreglo de partidos y que los restantes tres sabían de este delito y no lo reportaron, por lo cual fueron despedidos, sobre todo porque les ofrecieron participar y uno de ellos jugó en contra del propio resultado de La Piedad contra La Paz.

El directivo también añadió que hay dos jugadores más que están siendo investigados, pero se reservó los nombres para no entorpecer las pesquisas, sobre todo porque para estos jovencitos está siendo productivo participar en este tipo de delitos.



Más aún cuando varios de los implicados lograron obtener hasta $40 mil pesos (más de $2 mil dólares), mientras que otros recibieron algunos beneficios de otra índole, pero como ejemplo se puso el reciente juego que sostuvieron contra Colima, donde no lograron anotar la cantidad de goles que habían prometido, lo cual provocó que tuvieran que reembolsar $100 mil pesos a las personas que les ofrecieron el trato.

El tema que agravó más el asunto es que la integridad de los implicados está en riesgo, pues los apostadores están ligados a estructuras del crimen organizado, como quedó demostrado en el equipo Héroes de Zaci FC que fueron levantados en Texcoco y después amenazados con afectar su integridad física si no cumplen sus exigencias.



La directiva de los Reboceros de La Piedad reconoció que muchos jugadores son seducidos por estos delincuentes en virtud de que se han atrasado en sus pagos mensuales, pero reconocieron que tienen casa club, con alimentación (tres comidas), uso de internet y cable, pero que sin duda no se justifica en nada los delitos en que están incurriendo.

Los jugadores de La Piedad fueron seducidos por las cantidades que se manejan para influir en los resultados a favor de las apuestas. Crédito: Cortesía

El dirigente descartó que en este caso, a diferencia de los Héroes de Zaci FC, no han sido amenazados, sino que los jugadores se dejan seducir ante las cantidades que les manejan y se les hace fácil sabotear el rendimiento de sus compañeros para poder cumplir con los términos que exigen los apostadores.



La investigación continúa por parte del propio club y de La Liga Premier; mientras tanto, Arturo González advierte que “llegarán hasta las últimas consecuencias”.

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