Cruz Azul no solicitará inhabilitación de Carrasquilla, pero espera sanción de oficio.

La directiva de Cruz Azul anunció oficialmente en sus redes sociales que no procederá reglamentariamente en contra del jugador Adalberto Carrasquilla por su acción en donde el portero cementero Kevin Mier resultó fracturado, con lo cual quedó descartado que exijan su inhabilitación.

Empero esto no representa que el alto mando celeste encabezado por el ingeniero Víctor Velázquez haya dado carpetazo al asunto, sino que con las pruebas aportadas a la Comisión Disciplinaria, este ente actúe de oficio en contra de una acción sin duda antirreglamentaria y que puso en riesgo la integridad física de un jugador.

Como era de esperarse, el Cruz Azul reunió una carpeta con toda la evidencia gráfica y en video de la jugada donde se ve claramente que el jugador panameño de los Pumas Adalberto Carrasquilla juzgó en forma equivocada la jugada al barrerse con fuerza desmedida en una acción que era intrascendente y que al final provocó que el portero cementero sufriera una fractura de tibia que lo alejará de las canchas por lo menos en los próximos seis meses.

Hasta el momento la directiva de Cruz Azul busca reunirse con Mikel Arriola o por lo menos que los atienda de forma virtual para poder expresar su malestar y su preocupación sobre la forma como actuó el silbante Fernando Hernández en ese partido.

Como se recordará el llamado “Curro” que se ha visto envuelto en otro tipo de acciones polémicas como aquel rodillazo al jugador del León, Lucas Romero, en abril de 2023 y que le representó una suspensión de doce meses al citado silbante, como también la pérdida de su gafete internacional de la FIFA.

Cruz Azul confirma operación

Mientras tanto, la directiva de Cruz Azul ha confirmado la intervención quirúrgica del portero colombiano Kevin Mier y su reaparición dependerá de la evolución que tenga el jugador para determinar su alta médica y también el proceso de rehabilitación.

Empero, la directiva celeste tampoco está muy conforme como se han desarrollado los hechos y en el mensaje en redes sociales publicaron un mensaje entre líneas para la Liga MX en donde resaltan que el interés superior de la Liga MX es proteger la integridad física de sus afiliados como una forma de presión para que sea la presidencia de la Primera División la que aplique el reglamento y el asunto se maneje de oficio.

“El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”, expuso en su publicación la directiva cementera.

Lo que establece el reglamento

Por lo pronto, el reglamento de sanciones establece lo siguiente: “La Comisión Disciplinaria de oficio y/o a petición de la parte afectada, les abrirá una investigación de conformidad con lo dispuesto por el presente Reglamento, para determinar la responsabilidad del Jugador sobre la lesión causada y procederá, si así lo considera aplicable, a su inhabilitación inmediata.

En caso de que la Comisión Disciplinaria considere que el jugador que causó la lesión es responsable, dicha autoridad, le dará el trámite correspondiente para determinar el tiempo que será inhabilitado el jugador que provocó la lesión”, detalla el compendio de reglas para juzgar este tipo de sucesos en la Liga MX.

Tema político

Mientras tanto, cabría señalar que Cruz Azul tiene un contrato vigente y que se encuentra abierto para renegociar la ampliación del mismo, de la renta del estadio Olímpico Universitario y que según versiones extraoficiales pudo haber influido para que los dirigentes celestes no exigieran la inhabilitación del jugador Adalberto Carrasquilla.

La lesión de Mier pegó en los aficionados celestes

Sin duda la lesión de Kevin Mier ha golpeado feo en el ánimo de los aficionados celestes que tenían cifradas esperanzas de que el colombiano se sacara la espina de la anterior liguilla en donde fue factor en la eliminación contra América en la semifinal del torneo Clausura 2025 y al sufrir la fractura no se han hecho esperar las muestras de apoyo hacía el cancerbero colombiano.

