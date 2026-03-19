Habrían levantado y golpeado a dos jugadores de Liga Premier de México por apuestas

Cuando se pensaba que la amenaza de las apuestas se había erradicado del fútbol de México, este miércoles se reveló que el mes pasado dos jugadores del equipo Héroes de Zaci FC de la Liga Premier (Segunda División) habrían sido levantados y agredidos en busca de implicarlos en este delito.

De acuerdo a información generada en el portal de Mediotiempo, ambos jugadores supuestamente habrían sido abordados para ofrecerles dinero para que en su próximo juego se anotaran por lo menos por tres goles, pero los futbolistas hicieron caso omiso y ganaron 2-0

‼ Jugadores de Héroes de Zaci FC fueron golpeados y secuestrados por negarse a participar en apuestas ilegales.https://t.co/HixoGE5xhF — La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) March 18, 2026

Este marcador no convino a los delincuentes y como consecuencia de la negativa de los jugadores del equipo Héroes de Zaci FC al salir del entrenamiento, fueron levantados y golpeados, por lo cual las autoridades de la Liga Premier y de la Federación Mexicana de Fútbol determinaron que el equipo realizara sus encuentros en las instalaciones de este organismo en Toluca, Estado de México.

El equipo Héroes de Zaci FC hasta el día del lamentable suceso entrenaba y jugaba en el municipio de Texcoco, pero después de que se vieron involucrados en este tema, las autoridades del fútbol de México están buscando la forma de blindar a los equipos y a la Liga para impedir este tipo de sucesos; inclusive serán más fiscalizadores a la hora de revisar los resultados.

La misma fuente también reveló que la semana pasada el Morelia de la Liga Expansión se vio en la necesidad de separar a dos jugadores y otros más despedidos del equipo, sin revelar las causas oficiales, pero de acuerdo a versiones allegadas al equipo, aseguran que el tema fue por cuestión de apuestas, cuando unos jugadores quisieron convencer a otros y el tema llegó a oídos de la directiva que tomó decisiones de inmediato.

El asunto escaló y uno de los jugadores despedidos amenazó con acudir a los tribunales para demandar al equipo Morelia, por lo cual, la directiva, unas horas antes de su partido en turno, dio el informe de que el jugador no vería acción por estar lesionado, cuando la realidad es que ya estaba separado del plantel y entrenó por su cuenta en un gimnasio de la capital moreliana.

La realidad es que el fútbol de México en las categorías de Expansión, Femenil, Liga Premier y TDP, se ha visto involucrado en este tipo de amenazas en virtud del crecimiento de casas de apuestas en el país azteca y que en cuestiones del fútbol ya se concursa hasta en tiros de esquina.

En años anteriores fueron suspendidas de por vida jugadoras de la Liga Femenil MX, así como de la Liga TDP y de la Liga Premier, por lo cual deberá existir mano dura para cortar de tajo este tipo de amenazas.

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