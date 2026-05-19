¡Qué alivio!: Así celebró Neymar su convocatoria al Mundial 2026

La convocatoria de Neymar al próximo Mundial dejó una de las imágenes más emotivas del futbol brasileño en las últimas horas. El delantero del Santos no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre en la lista oficial de Carlo Ancelotti, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Después de más de dos años y medio alejado de la selección de Brasil y tras atravesar un complicado periodo marcado por lesiones y dudas sobre su nivel físico, el atacante vivió el anuncio rodeado de familiares, amigos y personas cercanas.

Los videos compartidos en redes sociales muestran a un Neymar visiblemente nervioso antes de conocer la decisión final del entrenador italiano.

“Seguro es el último Mundial (para mí)… por eso la ansiedad es grande”, confesó el futbolista brasileño momentos antes del anuncio.

Neymar vivió la convocatoria con nervios y alivio

La expectativa alrededor de la presencia de Neymar en la lista mundialista dominó durante semanas la conversación deportiva en Brasil.

Mientras algunos cuestionaban su rendimiento reciente y el impacto de sus constantes lesiones, otros defendían el peso futbolístico y emocional que todavía representa dentro de la Canarinha.

En medio de esa presión, el delantero admitió sentirse “muy nervioso” antes del anuncio oficial y aseguró que todo estaba “en manos de Dios”.

Cuando finalmente Carlo Ancelotti pronunció su nombre, Neymar reaccionó cubriéndose el rostro durante varios segundos mientras intentaba contener las lágrimas.

A su lado estaba su esposa, la influencer Bruna Biancardi, quien lo abrazó en uno de los momentos más comentados de la jornada.

“Lo conseguimos”: la reacción viral de Neymar tras escuchar su nombre

Tras confirmar su presencia en el Mundial, Neymar comenzó a abrazar a cada una de las personas que lo acompañaban en su casa.

El primero fue su fisioterapeuta, pieza fundamental durante su proceso de recuperación física. Después llegaron los abrazos con su madre, amigos cercanos y miembros de su entorno más íntimo.

“Lo conseguimos, lo conseguimos”, repetía emocionado el delantero brasileño.

𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒 𝐖𝐇𝐘 𝐖𝐄 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐍𝐄𝐘𝐌𝐀𝐑 🥹💛



After almost 3 years away from the national team due to injury, Neymar got called up again 🤩



His first reaction? Running straight to the physiotherapist who helped him through recovery ❤️‍🩹🙏 pic.twitter.com/lGrbPWhEgA — 433 (@433) May 19, 2026

Las imágenes también muestran videollamadas con el futbolista del Barcelona, Raphinha, quien también fue convocado, así como con su padre y representante, Neymar da Silva Santos.

“¡Qué alivio!… estoy muy feliz”, le expresó a su padre durante la conversación.

La reacción del atacante se convirtió rápidamente en tendencia en plataformas digitales, donde miles de aficionados brasileños celebraron su regreso a la selección.

Neymar agradeció el apoyo de los aficionados brasileños

Después de conocerse la convocatoria, Neymar también dedicó palabras de agradecimiento a los aficionados que respaldaron públicamente su regreso a la selección.

“Ahora somos todos uno… lo daremos todo para traer la Copa a Brasil”, afirmó.

Durante las últimas semanas, la posibilidad de ver nuevamente al delantero en el equipo nacional había dividido opiniones en Brasil.

Figuras importantes del vestidor como Vinicius Junior, Casemiro y Raphinha defendieron públicamente la importancia del jugador dentro del grupo, tanto por experiencia como por liderazgo.

Para muchos aficionados, Neymar sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes de la generación brasileña reciente, incluso después de sus problemas físicos.

المونديال بدأ في البرازيل من لحظة استدعاء الاسطورة نيمار 😭🇧🇷 pic.twitter.com/zlPYTxx2FY — Team Neymar (@TeamNey10) May 19, 2026

Carlo Ancelotti recibió una ovación al mencionar a Neymar

La presentación oficial de la convocatoria se realizó en el emblemático Museo del Mañana, ubicado en Río de Janeiro.

Ahí, la mención del nombre de Neymar fue la más celebrada por los asistentes al evento organizado por la Confederación Brasileña de Futbol.

La reacción confirmó el enorme impacto mediático y emocional que todavía genera el delantero dentro de Brasil.

Neymar Jr 💚💛 pic.twitter.com/ENhnlIzeb6 — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) May 18, 2026

Más allá de las dudas deportivas, su presencia en el próximo Mundial añade un ingrediente especial para una selección que busca volver a conquistar el trofeo más importante del futbol internacional.

Y mientras Neymar se prepara para lo que él mismo considera posiblemente su última Copa del Mundo, las imágenes de su reacción ya recorren el planeta como uno de los momentos más emotivos previos al torneo.

¡LO QUE GENERA NEYMAR! 👏



Todos los empleados de Santos felicitan al astro brasileño tras anunciarse que jugará su tercer mundial 🔝



Vía: X/SantosFC pic.twitter.com/xN8PvyYgzf — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 20, 2026

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