México sumó a Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones a la concentración de cara al Mundial

La Selección Mexicana continúa afinando detalles rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este lunes incorporó a dos de los futbolistas que generan mayor expectativa en la convocatoria de Javier Aguirre. Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones ya trabajan junto al resto del plantel en la concentración instalada en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol.

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La Federación confirmó la llegada de ambos jugadores mediante un comunicado oficial, en el que explicó que los naturalizados mexicanos se integraron a la preparación del equipo nacional de cara a los amistosos previos al torneo.

“La dirección deportiva de selecciones nacionales informa que los jugadores Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se integraron este día a la concentración de la selección mexicana de cara a los partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló el organismo.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/wQkJyeAmw7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 25, 2026

El cuerpo técnico encabezado por el “Vasco” Aguirre aprovechará los próximos compromisos para definir la lista final de 26 futbolistas que disputarán el torneo. México enfrentará el próximo sábado a Australia en Pasadena, California, y posteriormente jugará ante Serbia el 4 de junio en Toluca.

La incorporación de Quiñones y Fidalgo llega en un momento clave para el equipo, que inició su preparación mundialista con varias semanas de anticipación en las instalaciones federativas ubicadas al sur de Ciudad de México.

Fidalgo y Quiñones buscan asegurar su lugar

Álvaro Fidalgo, de 29 años, llega tras una temporada en el fútbol español con el Real Betis. El mediocampista surgido de la cantera del Real Madrid ganó notoriedad durante su etapa con el América, club con el que conquistó un tricampeonato y se consolidó como una de las figuras del fútbol mexicano.

Con el Betis disputó nueve encuentros de liga, además de sumar participación en la Europa League y la Copa del Rey. Ahora buscará convencer al cuerpo técnico de que puede ocupar un lugar importante en el mediocampo del Tri durante la Copa del Mundo.

Por su parte, Julián Quiñones aterriza en la concentración después de firmar una destacada campaña con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. El delantero cerró la temporada como máximo goleador del campeonato tras conseguir un triplete en la última jornada.

El atacante aparece como una alternativa importante para México debido a las dificultades ofensivas que históricamente ha enfrentado la selección en competencias internacionales.

México abrirá su participación en el Mundial el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, escenario elegido para el debut del conjunto nacional en el torneo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México.

Mientras se acerca la fecha límite para entregar la convocatoria definitiva, Aguirre continúa evaluando variantes y ajustando piezas en busca de llegar con el plantel más competitivo posible al inicio de la competencia.

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