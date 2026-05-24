Muere Julio César Núñez, emblemática voz del periodismo deportivo en Honduras

El periodismo deportivo de Honduras está de luto. Julio César Núñez, reconocido narrador de Televicentro y director de deportes de Radio HRN, falleció este domingo a los 71 años en Tegucigalpa, semanas después de haber sufrido un derrame cerebral que lo mantuvo hospitalizado desde inicios de mayo.

La noticia fue confirmada por la emisora hondureña a través de redes sociales, generando una ola de reacciones entre colegas, aficionados y figuras del deporte nacional que lamentaron la partida de una de las voces más reconocidas de la televisión y radio deportiva en Centroamérica.

“El reconocido periodista de origen uruguayo, Julio César Núñez, narrador deportivo en Televicentro y HRN, murió en las últimas horas en el Distrito Central, en Francisco Morazán”, informó la cadena hondureña.

“Hoy despedimos con profundo pesar al destacado periodista deportivo Julio Núñez, recordado por su inolvidable frase: “Aguanta corazón”, que acompañó grandes emociones del fútbol”, publicó en redes sociales la Federación de Fútbol de Honduras.

La voz se apagó, pero seguirá resonando en el corazón de la afición. 🕊️⚽️🎙️



Hoy despedimos con profundo pesar al destacado periodista deportivo Julio Núñez, recordado por su inolvidable frase: “Aguanta corazón”, que acompañó grandes emociones del fútbol.



Desde la Federación de… pic.twitter.com/TLvyw7jMW1 — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) May 24, 2026

Julio César Núñez no logró recuperarse del derrame cerebral

El periodista uruguayo-hondureño permanecía internado en un centro asistencial de la capital hondureña desde el pasado 1 de mayo, luego de sufrir un accidente cerebrovascular que deterioró gravemente su estado de salud.

Con el paso de los días, familiares, colegas y seguidores se mantuvieron atentos a cualquier actualización sobre su evolución. Sin embargo, este domingo se confirmó su fallecimiento.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Salvador Nasralla, excandidato presidencial y presentador deportivo, quien abrió su programa enviando un mensaje de despedida para quien consideró un compañero de profesión.

“Iniciamos nuestro programa de hoy con mucha tristeza. Ha fallecido nuestro compañero Julio César Núñez, les habíamos informado que el pasado 1 de mayo, él tuvo un derrame, y no resistió en su recuperación”, expresó Nasralla.

El legado de Julio César Núñez en el periodismo deportivo

A lo largo de su trayectoria, Julio César Núñez se consolidó como una de las voces más queridas y respetadas del periodismo deportivo hondureño. Su estilo apasionado y cercano con la audiencia lo convirtió en un referente de las transmisiones futbolísticas en el país.

El director de noticias de Radio HRN, Juan Carlos Barahona, recordó al comunicador como un hombre apasionado por el periodismo y la lectura, además de destacar su actitud positiva dentro y fuera de los micrófonos.

La Federación de Fútbol de Honduras también reaccionó a la noticia y dedicó un emotivo mensaje al narrador.

“La voz se apagó, pero seguirá resonando en el corazón de la afición”, expresó el organismo.

“¡Aguante, corazón!”, la frase que inmortalizó Julio César Núñez

Uno de los elementos más recordados de la carrera de Julio César Núñez fue su popular frase “¡Aguante, corazón!”, convertida con los años en un sello inconfundible de sus narraciones deportivas.

La expresión nació originalmente durante coberturas de competencias ciclistas en Uruguay, pero alcanzó enorme popularidad en Honduras gracias a las transmisiones de futbol en televisión y radio.

Núñez llegó a Honduras el 25 de mayo de 2003, después de emigrar desde Uruguay debido a la crisis económica que atravesaba su país. Con el tiempo, logró construir una sólida carrera en medios hondureños y se ganó el cariño del público gracias a su estilo único frente al micrófono.

El futbol hondureño despide a una de sus voces más reconocidas

Tras confirmarse la muerte de Julio César Núñez, distintos medios de comunicación, periodistas deportivos y aficionados inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria.

La partida del narrador deja un vacío importante dentro de la crónica deportiva hondureña, especialmente para quienes crecieron escuchando sus relatos en partidos de la selección nacional y la liga local.

Su legado permanecerá ligado a la pasión del futbol y a una frase que quedó grabada en la memoria colectiva de miles de aficionados: “¡Aguante, corazón!”.

El Club Olimpia Deportivo lamenta profundamente la irreparable pérdida de Don Julio César Núñez Moreira, icono del periodismo deportivo en Honduras. pic.twitter.com/Q3NldLnVS3 — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) May 24, 2026

Sigue leyendo:

· Muere Jorge ‘el Indio’ Urquía: exfutbolista hondureño que jugó en Alavés y Mallorca

· Muerte de Miguel Ángel Russo pone de luto al fútbol argentino

· Fallece el panameño “Cascarita” Tapia, “El Pelé de Centroamérica