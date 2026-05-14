Muere Jorge ‘el Indio’ Urquía: exfutbolista hondureño que jugó en Alavés y Mallorca

El exdelantero hondureño Jorge ‘el Indio’ Urquía, quien defendió los colores de la selección de Honduras, además del Olimpia, el Alavés y el Mallorca, falleció este jueves a los 79 años a causa de un infarto, según informaron familiares cercanos.

El exjugador, reconocido como una de las figuras hondureñas que lograron emigrar al fútbol español en la década de los 70, murió en un centro de asistencia para adultos mayores en Tegucigalpa, donde residía desde hace varios años.

Jorge Urquía y su paso por el fútbol hondureño

Conocido popularmente como ‘el Indio’ Urquía, el atacante comenzó su carrera profesional a finales de los años 60 con el Atlético Indio, club que le abrió las puertas para llegar posteriormente al Olimpia, la institución más laureada del fútbol hondureño.

El Club Olimpia Deportivo lamenta profundamente la irreparable pérdida de la leyenda del fútbol hondureño Jorge “El Indio” Urquia. pic.twitter.com/FuAkT58luT — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) May 14, 2026

Su destacado rendimiento con el conjunto capitalino le permitió convertirse en uno de los delanteros más reconocidos del país y llamar la atención del fútbol europeo.

El salto de Jorge Urquía al fútbol español

Gracias a sus actuaciones con Olimpia, Jorge Urquía emigró a España para jugar en la Segunda División con el Deportivo Alavés y posteriormente con el Mallorca.

Durante su etapa en el fútbol español compartió vestidor con destacados futbolistas. En Mallorca coincidió con su compatriota Jorge Brand, con quien también integró una recordada dupla ofensiva en Olimpia.

Además, en Alavés fue compañero del argentino Jorge Valdano, quien años después brillaría con el Real Madrid.

Jorge Urquía y la selección de Honduras

El exdelantero también dejó huella en la selección nacional de Honduras, gracias a su capacidad goleadora y entrega dentro del terreno de juego.

Urquía participó en distintos procesos eliminatorios mundialistas, incluidos los clasificatorios rumbo a México 1970 y Alemania 1974.

Su última convocatoria llegó para el hexagonal eliminatorio rumbo al Mundial de España 1982, disputado en Tegucigalpa durante 1981, torneo en el que Honduras consiguió por primera vez su clasificación a una Copa del Mundo.

🕊️ Acuerdo de Duelo



La Federación de Fútbol de Honduras lamenta profundamente el fallecimiento del ex seleccionado nacional 👤Jorge Urquía, referente del balompié hondureño y parte de la historia de nuestra Selección Nacional. 🇭🇳



La FFH se solidariza con sus familiares,… pic.twitter.com/2QQnEcMkEi — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) May 14, 2026

El regreso de Jorge Urquía al Olimpia

A finales de los años 70, el atacante regresó a Tegucigalpa para reincorporarse al Olimpia, club donde anunció su retiro como futbolista profesional.

Sin embargo, cuando parecía alejado definitivamente de las canchas, el técnico José de la Paz Herrera volvió a convocarlo en 1981 para integrar el plantel que disputó el hexagonal eliminatorio rumbo al Mundial de España 1982.

Aunque en sus últimos años enfrentó problemas de alcoholismo, en el entorno del fútbol hondureño se mantiene el recuerdo de su talento ofensivo y de su aporte al crecimiento internacional de varios jugadores catrachos en el balompié español.

Sigue leyendo:

· Muerte de Miguel Ángel Russo pone de luto al fútbol argentino

· Diogo Jota, futbolista del Liverpool, muere en un accidente automovilístico

· Fallece el panameño “Cascarita” Tapia, “El Pelé de Centroamérica