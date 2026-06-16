México vs. Corea del Sur con arbitraje uruguayo que enoja a la prensa surcoreana

El segundo duelo del Mundial 2026 de la selección de México contra Corea del Sur tendrá arbitraje uruguayo después de que la FIFA eligió a una tripleta arbitral encabezada por el internacional Gustavo Tejera, que estará auxiliado por sus compatriotas Carlos Barreira y Nicolás Tarán.

Una designación que ha generado polémica entre la prensa surcoreana al considerar que la barrera del idioma y la tendencia latina de los silbantes puede favorecer a los mexicanos, con lo cual han criticado la designación de los tres árbitros para este duelo clave entre mexicanos y surcoreanos.

?ATENCIÓN?



El árbitro Gustavo Tejera será quien dirija las acciones del @miseleccionmx vs @theKFA



Les comparto sus fortalezas y debilidades como árbitro. pic.twitter.com/90rhyYrtNt — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 15, 2026

Además de la tripleta uruguaya, también fueron designados otros silbantes de origen latino, como Andrés Rojas de Colombia, que fungirá de cuarto oficial, y el asistente de reserva Alexander Rojas, que en lugar de generar confianza en los asiáticos, considera que los silbantes latinos no comprenden demasiado el estilo de los mexicanos.

Tejera estará acompañado por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán como primer y segundo árbitro asistente. Además, el colombiano Andrés Rojas será el cuarto oficial y Alexander Guzmán, también de Colombia, fungirá como asistente de reserva.

Tejera es un árbitro de origen charrúa que ha tenido una trayectoria en el futbol sudamericano y en torneos internacionales. Este Mundial representa su primera participación en una Copa del Mundo de selecciones mayores como árbitro central.

Silbante estricto

El perfil de Gustavo Tejera llama la atención porque se distingue como un árbitro de criterio estricto y cuenta con 344 partidos dirigidos y ha mostrado mil 733 tarjetas amarillas, además de 44 tarjetas rojas.

Tejera acumuló experiencia en competencias juveniles organizadas por FIFA, como torneos Sub-17 y Sub-20. También ha dirigido partidos en competencias de Conmebol, entre ellas: Copa América, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Eliminatorias mundialistas, Preolímpicos.

La presencia de una terna mayoritariamente uruguaya permite que Tejera trabaje con asistentes de su mismo país, algo habitual en designaciones internacionales porque facilita la comunicación y la coordinación dentro del campo.

La prensa coreana ha asegurado que el tema del idioma es una limitante para sus jugadores, quienes, a excepción de Kang In Lee, ninguno habla español, entendiendo que los nazarenos son de nacionalidad uruguaya, encabezados por el experimentado Gustavo Tejera.

Uruguayan referee Gustavo Tejera is set to officiate the World Cup match between South Korea and Mexico. pic.twitter.com/DW3ZAwMmaj — Korea Football News (@KORFootballNews) June 16, 2026

A pesar de las quejas, la prensa surcoreana también recordó su buen historial cuando sus partidos son pitados por árbitros sudamericanos, donde tienen cuatro victorias y dos derrotas en los seis partidos donde han tenido presencia latina.

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