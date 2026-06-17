Messi reveló que la fuerza de Argentina está en la unión en el vestidor

Para Lionel Messi, la máxima figura de Argentina, la clave del éxito con que inició la Albiceleste el Mundial 2026 fue la disposición, entrega y unión que se vive dentro del seleccionado argentino, pero sobre todo la unión en el vestidor que colocó como una fuerza especial en el terreno de juego.

Así lo reveló el propio Messi al finalizar el juego donde logró empatar el récord de más goles anotados en la historia de los mundiales con el alemán Miroslav Klose, con 16 anotaciones, después del hat trick que encabezó la primera victoria del Mundial 2026 de la escuadra dirigida por Lionel Scaloni.

Messi se mostró especialmente conmovido después de anotar en el minuto 17, precisamente 20 años después de haber debutado en un Mundial cuando logró vencer al hijo del legendario Zinedine Zidane, que actuó como portero de Argelia y no tuvo una buena actuación.



“Esto es para disfrutar con mi familia y esto es para la gente. Gracias a mis compañeros, estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario, que está unido y es muy fuerte”, dijo Messi en declaraciones a la televisión tras terminar el partido.



El astro argentino también se refirió al hecho de disputar su sexto Mundial y dijo que la clave es que se siente en buena forma física y que cuenta con el apoyo de sus compañeros:.”Por suerte me siento bien”.



Sobre los acontecimientos del duelo contra Argelia indicó: “Es importante ganar el primer partido y hacerlo de esta forma es mejor. El primer tiempo lo sacamos adelante y en el segundo hicimos una diferencia relevante”.



Finalmente, mandó un mensaje a los aficionados argentinos: “Sé que en Argentina es una locura. Quiero agradecerle a la gente que siempre nos sigue y hace un esfuerzo muy grande; sé el esfuerzo que hacen por siempre estar. Estuvieron en Qatar y ahora en Estados Unidos; la gente hace un esfuerzo muy grande y estoy muy feliz”.

La interacción de Messi con los aficionados de Argentina ha ido de menos a más, pues después de ser muy cuestionado en sus primeros cuatro mundiales por no haber podido guiar a la Albiceleste al título, después de Qatar 2022, en que se coronaron venciendo a Francia, ahora se vive un romance entre ambas partes, sobre todo después de sumar 200 partidos con el seleccionado de su país.

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