Argentina vs. Argelia: alineaciones probables y dónde ver el debut de la Albiceleste de Messi

La selección de Argentina debutará en el Mundial de 2026. La Albiceleste se medirá a Argelia en el Estadio Kansas City, también conocido como el Arrowhead Stadium. El conjunto sudamericano abrirá el Grupo J de la Copa del Mundo.

Argentina será la cuarta selección de Conmebol que verá acción en la Copa del Mundo. Los representantes sudamericanos aún no han podido ganar su primer partido en esta edición del Mundial (empate de Brasil 1-1 con Marruecos; derrota de Paraguay 4-1 con Estados Unidos; derrota de Ecuador 1-0 con Costa de Marfil y empate 1-1 de Uruguay con Arabia Saudita).

La Albiceleste y Argelia solo se han enfrentado en una ocasión en selecciones mayores. Este antecedente se remonta a junio de 2007 cuando se midieron en un amistoso en el Camo Nou. Argentina se llevó el triunfo 4-3 con dos goles de un joven Lionel Messi.

El conjunto de Lionel Scaloni se medirá a un rival habitual de Argentina en los Mundiales. Ya es una norma que la Albiceleste se enfrente a un representante de la Confederación Africana de Fútbol en primera ronda. Argentina ha ganado sus últimos seis partidos mundialistas contra rivales africanos.

Aunque se habló de los problemas musculares de Lionel Messi, todo parece indicar que el argentino estará listo para la acción en el duelo inaugural. El jugador que podría llegar en medio de dudas por su ritmo competitivo es Emiliano Martínez.

Los focos de Argelia estarán puestos en futbolistas de la talla de Aït-Nouri, carrilero del Wolverhampton, Ismaël Bennacer, mediocampista del AC Milan y el “Last Dance” de Riyad Mahrez con 35 años. Argelia intentará pisar fuerte en esta Copa del Mundo después de 12 años de ausencia.

Horario y dónde puedes ver el duelo entre Argentina y Argelia por el Mundial

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Alineación probable de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi, Giuliano Simeone; Julián Álvarez.

Alineación probable de Argelia

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.

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