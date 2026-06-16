Mundial 2026: cómo llegar al Estadio Kansas City para ver Argentina vs Argelia

Este martes 16 de junio es uno de los días más importantes para los aficionados latinos en Estados Unidos: la selección de Argentina debuta en el Mundial 2026 contra Argelia, en el Estadio Kansas City. Te explicamos cómo llegar al recinto y lo que debes tomar en cuenta.

Ante la gran cantidad de espectadores que se espera en los alrededores del estadio, las autoridades y los organizadores del torneo han diseñado un plan especial de movilidad para facilitar la llegada de los aficionados y reducir los problemas de tráfico en los días de partido.

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Cómo llegar al Estadio Kansas City para el Argentina vs Argelia

1. ConnectKC26, la principal alternativa

La recomendación principal que hace la FIFA en sitio web oficial es utilizar el sistema de transporte regional ConnectKC26. Esta red especial fue creada específicamente para el Mundial 2026 y conectará distintos puntos de la región metropolitana de Kansas City con el estadio.

El servicio contará con rutas especiales, horarios adaptados a los partidos y centros de conexión estratégicos para movilizar a miles de aficionados de forma eficiente.

Cada usuario deberá presentar una entrada válida para el partido si desean utilizar los autobuses de ConnectKC26. Por ello, se recomienda revisar con anticipación los horarios y puntos de salida para evitar contratiempos el día del encuentro.

2. Transporte compartido y aplicaciones móviles

Otra alternativa práctica es recurrir a servicios de transporte compartido como Uber o Lyft.

La organización del torneo ha establecido una zona oficial para descenso y recogida de pasajeros en el Lot O, un espacio ubicado a pocos minutos caminando de las entradas 2 y 3 del Estadio Kansas City.

Esta opción puede resultar conveniente para quienes se hospedan cerca del recinto o viajan en grupos pequeños y desean evitar la búsqueda de estacionamiento.

3. Estacionamiento para quienes llegan en automóvil

Los aficionados que planean conducir hasta el estadio deberán reservar su espacio con anticipación.

La FIFA informó que el estacionamiento no se venderá de manera improvisada en los alrededores del recinto, por lo que los lugares deberán adquirirse previamente a través de la plataforma oficial de estacionamiento del Mundial 2026.

Reservar con tiempo permitirá ingresar de manera más rápida y evitar largas filas o la falta de espacios disponibles en las horas previas al partido.

4. Opciones accesibles para personas con movilidad reducida

Kansas City también contará con servicios especiales para aficionados que requieran asistencia adicional.

Entre las alternativas disponibles estarán los servicios accesibles de KC2026, que funcionarán en coordinación con las rutas de ConnectKC26, así como RideKC Freedom On-Demand, una plataforma de transporte bajo demanda diseñada para personas con necesidades de movilidad específicas.

Los vehículos están equipados con rampas y elevadores para sillas de ruedas, además de conductores capacitados para brindar asistencia durante el trayecto.

Las recomendaciones clave de la FIFA son: revisar rutas, adquirir el estacionamiento previamente y considerar el uso del transporte público. Esto puede marcar la diferencia entre una llegada tranquila y largas horas atrapado en el tráfico.

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