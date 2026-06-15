Vitinha destaca físico de Cristiano Ronaldo: “Es increíble que esté así a los 41 años”

A pocos días del estreno de Portugal en el Mundial 2026, una imagen fuera del terreno de juego terminó captando parte de la atención alrededor de la selección lusa. Cristiano Ronaldo apareció junto a varios compañeros disfrutando de una jornada en Palm Beach, Florida, y su estado físico volvió a convertirse en tema de conversación dentro del equipo.

Entre quienes se refirieron al capitán portugués estuvo Vitinha, compañero de selección, quien destacó el nivel de condición física que mantiene el delantero a sus 41 años, en una etapa en la que además se prepara para disputar una nueva Copa del Mundo.

Ronaldo fue visto compartiendo tiempo con integrantes del plantel mientras Portugal ultima detalles antes del inicio del torneo. Las imágenes del atacante generaron comentarios por su aspecto físico, algo sobre lo que Vitinha fue consultado posteriormente.

“Puedo prometerles, garantizarles, que no es Photoshop; es así. Es increíble que esté así a los 41 años. Yo tengo 26 y no estoy así”, expresó el mediocampista portugués.

El jugador añadió que el estado de forma de Ronaldo responde al nivel de compromiso que mantiene con su preparación personal. “Es una prueba más de su gran dedicación y de lo importante que es para él estar en buena forma física”, afirmó.

Portugal acelera su preparación para el Mundial

La selección portuguesa encara los últimos días antes de su debut mundialista mientras completa sesiones de trabajo en Estados Unidos. En ese contexto, Ronaldo también fue consultado sobre su condición física y el trabajo realizado durante la preparación.

“¿Físicamente? Estoy bien; ¿acaso no han visto mis partidos?”, respondió el delantero ante los periodistas.

El atacante reconoció que el proceso previo al torneo ha exigido una alta carga de trabajo para el grupo. “Ha ido bien, aunque ha sido agotador porque hemos trabajado duro”, comentó.

Ronaldo explicó que el verdadero examen llegará cuando comience la competición oficial.

“Hemos llevado la iniciativa en los partidos, pero lo que realmente importa es cuando el balón empiece a rodar el día 17, en el primer encuentro, y cuando la presión empiece a aumentar de verdad: ahí es cuando veremos a los verdaderos campeones”.

Portugal iniciará su recorrido en el Mundial este miércoles frente a República Democrática del Congo en Houston. Posteriormente enfrentará a Uzbekistán el 23 de junio y cerrará la fase de grupos contra Colombia el 28 de junio.

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