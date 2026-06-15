Jugadores de Portugal rendirán homenaje al fallecido Diogo Jota durante todo el Mundial 2026

La participación de Portugal en el Mundial 2026 tiene una motivación que va más allá de los resultados deportivos. La selección lusa ha encontrado una forma especial de mantener presente a Diogo Jota, exjugador del Liverpool fallecido en julio pasado, mediante una pulsera conmemorativa que acompaña a cada integrante del equipo durante el torneo.

El gesto, impulsado por el primer ministro portugués, se ha convertido en uno de los símbolos más emotivos de la Copa del Mundo y refleja el impacto que la pérdida del delantero sigue teniendo dentro del vestidor dirigido por Roberto Martínez.

La pulsera con la que Portugal recuerda a Diogo Jota

Los futbolistas portugueses utilizan una pulsera especial con los colores verde y rojo de la bandera nacional, además del emblema de la Federación Portuguesa de Fútbol. En uno de sus lados aparecen los nombres de todos los convocados para el Mundial 2026, mientras que en el otro figura el nombre de Diogo Jota.

El mediocampista Vitinha reveló que todos los integrantes del plantel decidieron portar el accesorio como una muestra de respeto hacia su excompañero: “Es algo que todos llevamos”, dijo.

El jugador del París Saint-Germain explicó que la iniciativa surgió gracias al apoyo del primer ministro portugués, Luís Montenegro.

“Nos dejó a nosotros decidir si queríamos usarla y de qué manera. La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos”, complementó.

???? Vitinha contó que todos los jugadores portugueses llevarán una pulsera con el nombre de Diogo Jota durante el Mundial. pic.twitter.com/jomrryEppG — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 14, 2026

El gesto del gobierno portugués hacia la selección

De acuerdo con Vitinha, el propio jefe de gobierno se encargó de que las pulseras cumplieran con la reglamentación necesaria para que pudieran utilizarse durante los partidos oficiales del torneo.

El detalle fue recibido con entusiasmo por el grupo, que ha encontrado en este homenaje una forma de mantener presente el legado de uno de los futbolistas más queridos de la generación actual de Portugal.

Each Portugal World Cup player received a bracelet from Prime Minister Luís Montenegro ??



It features the names of the entire squad, including Diogo Jota ? pic.twitter.com/h8KMg0jdcR — Football Park (@thefootballpark) June 14, 2026

La huella que dejó Diogo Jota en el futbol portugués

Diogo Jota, quien brilló en clubes como el Liverpool y fue una pieza importante para la selección portuguesa, falleció en julio a los 28 años en un accidente automovilístico ocurrido en Zamora, España.

En el mismo percance perdió la vida su hermano, André Silva, también futbolista profesional.

Desde entonces, el recuerdo del delantero ha acompañado cada concentración de Portugal y ha servido como una fuente adicional de motivación para el grupo en el escenario más importante del futbol internacional.

El mensaje del presidente de Portugal antes del Mundial 2026

La memoria de Jota también estuvo presente durante la despedida oficial de la selección antes de viajar al torneo.

El presidente portugués, António José Seguro, pidió a los futbolistas competir con el recuerdo de su excompañero como inspiración.

“Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota”.

Sus palabras reforzaron el sentimiento de unión dentro de un equipo que busca llegar lejos en la competición.

Roberto Martínez mantiene vivo el legado de Jota

El seleccionador portugués, Roberto Martínez, ha sido una de las figuras que más ha insistido en mantener presente la influencia del atacante dentro del grupo.

Al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el técnico español explicó que consideraba a Jota parte permanente del equipo, pese a su ausencia física: “27+1”.

La frase llamó la atención de aficionados y medios de comunicación, pero posteriormente Martínez explicó su significado.

“El espíritu, la fuerza, el ejemplo de Diogo Jota es el +1 y será el +1 para siempre”, aseguró.

El entrenador también recordó el duro impacto que provocó la noticia dentro de la concentración portuguesa.

“Es nuestra fuerza, nuestra alegría. (…) Perder a Diogo fue un momento inolvidable y muy difícil, pero al día siguiente todos teníamos la responsabilidad de luchar por el sueño de Diogo”, dijo.

Portugal encuentra motivación en el recuerdo de su excompañero

Mientras avanza el Mundial 2026, la selección portuguesa continúa llevando consigo un homenaje que trasciende el futbol. La pulsera utilizada por los jugadores representa la unión de un grupo que busca competir al máximo nivel sin olvidar a uno de los integrantes más queridos de su generación.

Cada partido, cada entrenamiento y cada paso de Portugal en la Copa del Mundo está acompañado por un mensaje claro: Diogo Jota sigue formando parte del equipo.

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