DT y jugadores de España piden calma tras el empate con Cabo Verde en el Mundial 2026

El empate sin goles entre España y Cabo Verde en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 generó análisis, autocrítica y un mensaje común dentro del conjunto ibérico: tranquilidad. Lejos de encender las alarmas, jugadores y cuerpo técnico consideraron que la falta de contundencia en ataque fue la principal explicación del resultado.

Tras el 0-0 en Atlanta, Unai Simón, Luis de la Fuente y Mikel Oyarzabal comparecieron ante los medios para valorar un partido en el que España dominó la posesión y generó oportunidades, pero no logró romper el sólido planteamiento defensivo de Cabo Verde.

Unai Simón reconoce que España no tuvo el inicio esperado

El guardameta español admitió que el equipo no encontró su mejor versión durante varios tramos del encuentro y destacó el trabajo defensivo realizado por el rival.

“No comenzamos el partido bien, no lo hicimos como queríamos. Tuvieron dos oportunidades en el primer tiempo. Debemos entender el trabajo defensivo que hizo el equipo, así como su gran deseo de marcar”.

El arquero también elogió el orden táctico mostrado por Cabo Verde durante los 90 minutos.

“La selección de Cabo Verde estaba bien posicionada en su área, con jugadores de gran físico que lanzaron contraataques. En cuanto al esfuerzo, el juego y el plan del partido, no se nos puede culpar”.

?? Unai Simón, tras el empate ante Cabo Verde: "No creo que haya sido una cuestión de frescura"



? "Eres España y tienes que ganar a Cabo Verde, pero el fútbol es así"



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Cabo Verde sorprende por su orden defensivo

Aunque España llegaba como favorita, dentro del vestidor reconocieron que el conjunto africano ejecutó con éxito su estrategia defensiva y complicó cada intento ofensivo.

Sobre los equipos que priorizan el bloque bajo en los grandes torneos, Simón explicó:

“Así son los torneos de la Copa del Mundo. Podrías pensar que será como el que enfrentamos contra Costa Rica. Pero Cabo Verde será un rival fuerte que no debe subestimarse. Han sido subestimados debido a nuestro estilo ofensivo. En la Copa del Mundo, hay un margen de error, y ahora debemos corregirlo”.

Además, dejó claro que el grupo mantiene plena confianza en sus posibilidades de avanzar.

“El entrenador nos pide que sigamos presionando. Nos faltó precisión frente al arco, y el juego es diferente ahora. Este equipo alcanzará su objetivo”.

Luis de la Fuente mantiene la confianza en el proyecto mundialista

El seleccionador español evitó dramatizar tras el empate y recordó que el torneo apenas comienza para su equipo.

“En un Mundial hay igualdad y una dificultad extrema. Los equipos, con características diferentes y sus limitaciones hacen lo que hacen bien. En cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el campo. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos”.

El técnico insistió en que el resultado no modifica los objetivos trazados antes del inicio de la competición.

“Para nosotros no ha cambiado nada. Seguimos teniendo los pies en el suelo. No los hemos dejado de tener nunca en el suelo, sabiendo la dificultad que tiene estar un día, otro y otro en la élite, en lo más alto”.

?? "El equipo estará mejor en el próximo partido, cuando tengamos más ritmo de competición".



?? "Para nosotros no ha cambiado nada, tenemos los pies en el suelo. Sabemos lo que hay que mejorar".



?? Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/UmtwakwVCA — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026

La falta de finura, la principal explicación del empate

De la Fuente consideró que el equipo generó las ocasiones suficientes para quedarse con los tres puntos, pero careció de precisión en los metros finales.

“¿Bajonazo? Evidentemente cuando no obtiene el resultado que pensábamos tener que era ganar puede producir esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabíamos la dificultad de este encuentro, con un equipo muy replegado, en bloque bajísimo, además con una condición física muy importante. Hemos creado suficientes ocasiones de gol. Nos ha faltado frescura y finura. El primer partido nos ha pasado un poco factura”.

Pese a las críticas que puedan surgir tras el debut, el entrenador defendió la fiabilidad de su selección.

“Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí”.

España presume una larga racha sin derrota

Uno de los argumentos expuestos por el seleccionador para mantener la calma fue la consistencia que ha mostrado el equipo durante los últimos años.

“Hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que, por los números, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí”.

También descartó cualquier preocupación excesiva por el resultado.

“No hay nada que genere ninguna duda, ninguna desatención o preocupación excesiva, más de la que es. Lo que se diga o se deje de decir… Seguiremos nuestro camino. Es el camino que nos ha traído hasta aquí”.

Lamine Yamal y Nico Williams, recursos que esperan recuperar

Luis de la Fuente también destacó la importancia de contar plenamente con jugadores desequilibrantes como Lamine Yamal y Nico Williams, quienes participaron únicamente durante el tramo final del compromiso.

“Son dos futbolistas diferenciadores”.

Sin embargo, dejó claro que la confianza es total en el resto de la plantilla.

“Los que estaban en el campo también son muy buenos. Ellos aportan diferentes registros que este equipo lo agradece. Cuando estén en el próximo partido seguirán creciendo las alternativas y las posibilidades”.

Mikel Oyarzabal llama a la unión tras el empate

El delantero español también envió un mensaje de serenidad después del debut mundialista y pidió mantener la confianza en el grupo.

“Un partido difícil, ya lo sabíamos. Tuvimos ocasiones suficientes para hacer gol, pero cuando te falta finura es difícil. Transmitir tranquilidad y confianza en nosotros mismos”.

Asimismo, destacó la importancia de mantenerse unidos cuando los resultados no acompañan.

“Estamos acostumbrados a que las cosas vayan muy bien, pues en estos momentos hay que estar más unidos que nunca, más juntos y creyendo en el compañero”.

???? Mikel Oyarzabal, uno de los más veteranos de la selección, hace un llamamiento a la calma tras el tropiezo de España ante Cabo Verde en el debut en el #MundialRTVE.



?? Todas las reacciones al debut de la @SEFutbol en Teledeporte y @rtveplay con 'Estudio Estadio Mundial'. pic.twitter.com/DyiKHpMw2N — Teledeporte (@teledeporte) June 15, 2026

España ya piensa en su siguiente partido del Mundial 2026

Aunque el empate ante Cabo Verde dejó escapar dos puntos importantes, el discurso dentro del combinado español apunta a la calma y la confianza en el trabajo realizado. La selección considera que generó suficientes oportunidades para ganar y que, corrigiendo la falta de definición, podrá encaminar su clasificación en las próximas jornadas del Mundial 2026.

“Nosotros vamos a seguir estando igual de tranquilos que ayer, creyendo que las cosas pueden salir bien. Lo de fuera no nos va a influir, tenemos un grupo sólido y nos tenemos que centrar en eso”, concluyó Oyarzabal.

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