El youtuber estadounidense que se ganó el enojo argentino tras el partido contra Egipto

Argentina vivió una tarde de sufrimiento y desahogo en Atlanta. La Selección empezó perdiendo 2-0 ante Egipto, Lionel Messi falló un penal y el partido parecía encaminarse hacia una eliminación histórica. Pero el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en el tramo final y ganó 3-2 para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026.

En medio de esa montaña rusa apareció otro protagonista inesperado: IShowSpeed, el youtuber y streamer estadounidense fanático de Cristiano Ronaldo, que se ganó el enojo de muchos hinchas argentinos por un video que subió a redes durante el penal de Messi.

En las imágenes, Speed aparece en la tribuna gritando, saltando y moviendo los brazos mientras el capitán argentino se preparaba para ejecutar el remate desde los doce pasos. El penal fue atajado por el arquero egipcio Mostafa Shobeir y el streamer celebró la situación con euforia, como parte de su habitual personaje provocador en redes.

?| BREAKING: SPEED JUST DISTRACTED MESSI INTO MISSING HIS PENALTY AGAINST EGYPT ????? pic.twitter.com/9ndyn7A6wr — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

Quién es Speed

Speed se llama Darren Jason Watkins Jr. y es uno de los creadores de contenido más populares de Estados Unidos. Nacido en Cincinnati, Ohio, se hizo famoso en YouTube como IShowSpeed por sus transmisiones en vivo, sus reacciones exageradas y su estilo caótico y explosivo.

Su vínculo con el fútbol creció por su fanatismo por Cristiano Ronaldo. Esa admiración lo convirtió, casi automáticamente, en una figura incómoda para muchos seguidores de Lionel Messi. En cada aparición relacionada con Argentina, Speed suele ser leído como un provocador más que como un simple espectador.

El cruce de los hinchas argentinos con Speed tras el triunfo contra Egipto. ??? pic.twitter.com/82E80Xj9dQ — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 7, 2026

Por qué enfureció a los argentinos

El video del penal fue el detonante. Para los hinchas argentinos, no se trató solo de una reacción exagerada: fue visto como una burla directa a Messi en un momento de máxima tensión. La molestia creció aún más porque Argentina terminó dando vuelta el partido, y las redes transformaron al streamer en blanco de memes y chicanas.

La escena resumió perfectamente el fenómeno Speed: un creador que convierte cada gesto en contenido, pero que también pisa zonas sensibles del fútbol. Esta vez, provocó al ídolo más importante de la Selección Argentina durante un partido de eliminación directa.

Al final, la historia giró en contra del propio streamer. Se ganó el clip viral, pero Argentina terminó quedándose con el partido.

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