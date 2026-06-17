Así es el nuevo Google Home Speaker con Gemini, el altavoz que entiende mejor lo que le dices

Google acaba de estrenar el nuevo Google Home Speaker, un altavoz inteligente que llega como el primer dispositivo diseñado desde cero para Gemini for Home, la nueva generación del asistente por voz de la compañía.

Lejos de ser “otro” altavoz con micrófonos, este modelo apunta a conversaciones más naturales, audio inmersivo y una experiencia que se siente mucho más cercana a hablar con una persona que con un bot. Todo esto mientras cuida el diseño, la sostenibilidad y la privacidad, elementos que se han convertido en parte clave de la propuesta de Google Home.

Un altavoz pensado para Gemini

El nuevo Google Home Speaker es el primer dispositivo creado específicamente para Gemini for Home, la versión del modelo de IA de Google orientada al hogar. Eso significa que ya no tienes que memorizar comandos rígidos porque el sistema entiende tu forma de hablar, interpreta la lógica de tus frases y puede seguir el hilo de la conversación.

Puedes pedir cosas como “apaga todas las luces menos la de mi mesa de noche” y Gemini interpretará la excepción sin que tengas que ir paso a paso. También admite varias instrucciones en una sola frase, por ejemplo “baja las luces de la cocina, pon música relajante y configura un temporizador de veinte minutos”, ideal cuando tienes las manos ocupadas. Si te equivocas sobre la marcha puedes corregirte y el asistente entiende el cambio sin problema, algo tan natural como decir “apaga la cafetera… mejor enciéndela”.

La IA también está preparada para preguntas complejas que mezclan varios niveles de información. Si preguntas por el clima en el próximo partido de tu equipo de béisbol favorito, Gemini entiende dónde se juega, cuándo es el encuentro y qué clima se espera a esa hora específica, todo en una sola respuesta contextualizada. Además el asistente maneja conversaciones de ida y vuelta gracias a una memoria de corto plazo, así que puedes hacer repreguntas sin repetir datos ni la famosa frase de activación una y otra vez.

Cuando activas la función Continued Conversation, el micrófono se mantiene abierto durante unos segundos tras cada respuesta para que puedas seguir preguntando de forma natural sin repetir “Ok Google”. Esta experiencia conversacional llega por primera vez a todos los idiomas compatibles, lo que convierte al altavoz en una herramienta mucho más útil para la rutina diaria.

Audio inmersivo y diseño para el hogar moderno

Más allá de la IA, el Google Home Speaker apuesta por un audio 360° equilibrado que busca sonar bien estés al lado del altavoz o al otro extremo de la habitación. Es una propuesta pensada tanto para música como para podcasts, con una salida clara y potente que apunta a convertirse en el centro sonoro de la casa.

La captura de voz también se ha trabajado con procesamiento avanzado de micrófonos que se adapta al entorno para que Gemini entienda mejor lo que dices incluso cuando hay ruido de fondo. Esto resulta clave si lo vas a usar en la cocina, el salón o un espacio donde siempre hay algo pasando.

Si tienes un Google TV Streamer, puedes emparejar hasta dos Google Home Speaker y montar un pequeño sistema de cine en casa con sonido espacial envolvente. La idea es que el mismo altavoz que te ayuda con tu agenda o tus luces también se convierta en el equipo de sonido principal cuando te sientes a ver tu serie o película favorita.

En diseño, el dispositivo llega envuelto en un textil 3D de punto con un aspecto limpio y minimalista que busca integrarse en cualquier habitación. Está construido con un enfoque sostenible y se ofrece en Hazel y Porcelain, además de dos colores exclusivos para Estados Unidos Jade y Berry, un tono más vibrante para quienes quieren que el altavoz destaque. La parte superior luce un anillo de luz inferior que indica de manera sutil cuándo el equipo está escuchando, procesando o respondiendo.

La privacidad tampoco se deja de lado porque incluye un interruptor físico para silenciar por completo el micrófono cuando no quieras que escuche. Una solución sencilla que se ha convertido casi en requisito para cualquier gadget con asistente de voz que aspire a entrar en el salón o dormitorio.

Precio, disponibilidad y funciones que te facilitan la vida

El nuevo Google Home Speaker ya está disponible para reserva por $99.99 dólares y llegará a tiendas el 25 de junio, posicionándose en una franja de precio competitiva frente a otros altavoces inteligentes. Al tratarse del primer modelo diseñado para Gemini for Home, también funciona como puerta de entrada a funciones avanzadas de IA en la casa sin tener que invertir en un ecosistema completamente nuevo.

De fábrica obtienes toda la experiencia conversacional de Gemini, pero si quieres ir un paso más allá puedes añadir la suscripción Google Home Premium. Con este plan se desbloquean herramientas como Gemini Live, que te permite tener charlas más libres con el asistente para debatir ideas, cambiar de tema sobre la marcha o simplemente conversar de forma más humana con solo decir “Hey Google, hablemos”.

Otra función interesante dentro de Premium es Camera History Search, que usa la IA para revisar lo que detectan tus cámaras Nest cuando no estás en casa. Puedes preguntar si la puerta trasera quedó abierta o si tu perro se subió al sofá y el sistema revisa los clips recientes para darte una respuesta clara. También están los Home Briefs, resúmenes rápidos de lo que pasó en tu hogar mientras estabas fuera que puedes consultar al volver.

En el día a día, el Google Home Speaker se convierte en un asistente para planear salidas, organizar recetas o descubrir nuevos contenidos. Puedes pedir ideas para una excursión familiar, preguntar por tu próximo hueco libre y bloquearlo, o pedir sugerencias de podcasts de unos treinta minutos sobre temas científicos para desconectar después del trabajo. Todo ello con una conversación fluida y sin necesidad de ir comando por comando.

Al final lo que propone este altavoz es llevar Gemini al corazón del hogar en un formato familiar como es un speaker con buen sonido. Para quien ya vive rodeado de dispositivos conectados se vuelve un centro de control más potente y natural, mientras que para quien apenas empieza a montar un hogar inteligente abre la puerta a una experiencia de IA mucho más cercana y conversacional.

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