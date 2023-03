¿Qué altavoz inteligente de $100 deberías comprar?

Nuestros evaluadores probaron modelos básicos de Amazon, Apple y Google

De izquierda a derecha, los altavoces inteligentes Amazon Echo, Apple HomePod Mini y Google Nest Audio.

By Allen St. John

En la mayor parte del mundo de la tecnología, si tienes un billete de $100 no te puedes comprar mucho: quizás un cargador de computadora portátil, una bonita funda para un teléfono inteligente, o tal vez una correa con mucho estilo para tu reloj inteligente. Y si tienes suerte, recibirás algo de cambio por tu billete.

Pero cuando se trata de altavoces inteligentes, el panorama es mejor para los consumidores.

A finales de 2020, Amazon y Google actualizaron sus modelos más vendidos: el Echo y el Nest Audio. Y Apple presentó el HomePod Mini como una alternativa menos costosa al entonces descontinuado HomePod. Los tres altavoces inteligentes tienen un precio oficial de $99 y con frecuencia están rebajados.

(¿Quieres que sea aún más barato? Amazon ofrece un modelo básico -el Echo Dot de quinta generación con forma de orbe- por unos $50. El Dot de tercera generación, con forma de disco de hockey, y el Google Nest Mini se venden por unos $30).

¿Cómo hay precios tan bajos en el mundo de los altavoces inteligentes? Una de las razones es que los propios altavoces no tienen por qué ser tan inteligentes. La mayor parte del trabajo de procesamiento se realiza en los servidores de la nube del fabricante y no en el propio dispositivo. Así es que un modelo de $30 y otro de $300 realizan de forma casi idéntica sus funciones inteligentes.

Y eso significa que gran parte de lo que se paga al elegir un altavoz inteligente es la calidad del sonido. Las encuestas sugieren que la mayoría de los consumidores usan sus altavoces inteligentes para escuchar sus canciones favoritas, y para mucha gente, tener un altavoz con un buen sonido es una garantía de felicidad a largo plazo.

El audio de los altavoces inteligentes de $100 que te mostramos aquí es decente, según nuestros evaluadores. Para conseguir un sonido realmente de alta calidad, por lo general tendrás que pagar más por un altavoz como el Sonos One, el Amazon Echo Studio o el último Apple HomePod. Pero los modelos que ponemos aquí menos costosos están bien para escuchar podcasts o recetas, para subir el volumen de tu lista de reproducción de cocina o para agregar funciones inteligentes a otro altavoz inalámbrico de buen sonido.

Hemos evaluado los modelos en nuestros laboratorios especializados, calificándolos por su facilidad de uso, versatilidad y, especialmente, por su calidad de sonido. Nuestros evaluadores entrenados escuchan atentamente cada altavoz en la misma habitación con la misma música especialmente elegida. Actualmente tenemos más de 40 modelos de altavoces inteligentes en nuestras calificaciones. Como siempre, compramos nuestras muestras de prueba a través de los canales de venta habituales —no recibimos regalos ni ningún otro trato especial—.

Amazon Echo (4ª generación)

El estilo de envase de Pringles de los modelos anteriores del Amazon Echo ha sido reemplazado por un nuevo diseño esférico para esta versión del clásico altavoz inteligente. Además de este exterior radicalmente diferente, el Echo actualizado cuenta con controladores de altavoz mejorados y un hub Zigbee para el hogar inteligente que le permite al altavoz conectarse directamente con muchos dispositivos compatibles con Zigbee, como las bombillas inteligentes Philips Hue y algunas cerraduras inteligentes Yale y termostatos Honeywell.

Ventajas: El último Amazon Echo supera a su predecesor en varios aspectos importantes. El sonido ha mejorado notablemente, con unos graves potentes pero ligeramente retumbantes y un volumen suficiente como para abarcar una habitación de tamaño mediano. Nuestros probadores también descubrieron que dos altavoces Echo suenan bien cuando se conectan entre sí en estéreo, aportando un efecto muy atractivo. Y además el hub Zigbee es una gran ventaja si eres un fan de los dispositivos domésticos inteligentes.

Desventajas: A pesar de su mejora en el sonido, la cuarta generación del Echo sigue sin poder competir con los altavoces inteligentes que mejor suenan, como el Sonos One o, sin ir muy lejos, el propio Echo Studio de Amazon.

Quién debería comprarlo: Cualquier persona con $100 que quiera un altavoz inteligente con Alexa. El sonido de la cuarta generación de Amazon Echo está bien para escuchar música casual, y su mejor integración al hogar inteligente es una mejora sustancial que aumenta sus calificaciones de versatilidad en nuestras pruebas.

Amazon Echo (4th Gen)

Google Nest Audio

El predecesor del Google Nest Audio lucía como un desodorante de ambiente de la vieja escuela, pero este último modelo es un rectángulo redondeado que se parece un poco a una almohada puesta de pie. Bajo esa nueva piel se esconde un diseño de altavoz totalmente nuevo, con un parlante de agudos y otro de graves independientes que reemplazan al único altavoz del Google Home actual.

Ventajas: A algunas personas les gusta más Google Assistant que Alexa, pero todo se reduce a preferencias personales. Los altavoces inteligentes Alexa tienen una mayor variedad de funciones, pero algunos usuarios encuentran que la interfaz de Google, que tiene un motor de búsqueda impulsado por Google en lugar del cerebro impulsado por Bing de Alexa, es más común y fácil de usar.

Desventajas: Aunque la compañía ha promocionado la mejora del rendimiento sonoro del Nest Audio, nuestros evaluadores encontraron que el avance no es tan grande. El altavoz genera suficiente volumen para una habitación de tamaño mediano, pero el rango promedio es un poco brumoso y hay algo de chisporroteo en las frecuencias altas. Aunque es mejor que el viejo Google Home, el Nest Audio no puede competir con los altavoces inteligentes de mejor sonido, como el Sonos One compatible con Google. Tampoco suena tan bien como el Amazon Echo de cuarta generación de precio similar, aunque suena significativamente mejor que el Apple HomePod Mini.

Quién debería comprarlo: Un fan de Google que busque dar un paso adelante en cuanto al sonido. El Nest Audio es una muy buena opción para escuchar música de forma independiente o como parte de un sistema de música ‘multiroom’ con otros altavoces de Google.

Google Nest Audio

Apple HomePod Mini

El HomePod Mini de Apple tiene una forma esférica que se diferencia notablemente del estilo cilíndrico del HomePod original.

Ventajas: El HomePod Mini se ofrece a un precio inicial relativamente bajo para el ecosistema de Apple. Es una muy buena opción para controlar los productos del hogar inteligente Apple HomeKit y servicios como Apple Music. El HomePod Mini permite controlar por voz otros servicios de música, como Pandora o iHeart Radio, e incluso puede integrarse con Apple CarPlay en tu vehículo. Por ejemplo, puedes pedir indicaciones de manejo mientras te preparas un café por la mañana, y luego enviar la ruta elegida a tu auto antes de salir de casa.

Desventajas: En términos de calidad de sonido, nuestros evaluadores encontraron que el Apple HomePod Mini califica significativamente más bajo que el Echo o Nest Audio. De hecho, el sonido un tanto congestionado se acerca más al del Echo Dot y el Google Nest Mini, mucho más baratos, aunque con unos graves más intensos. Al igual que esos altavoces inteligentes económicos, el HomePod Mini está bien para podcasts o música de fondo en una habitación pequeña, pero no es ideal para reproducir tus canciones favoritas. A diferencia de esos dispositivos, el HomePod Mini no se puede conectar por Bluetooth con un altavoz inalámbrico de mejor sonido. Apple ha presentado recientemente una versión actualizada del HomePod original, que ofrece una mejor opción de sonido cuando se utiliza en el ecosistema de Apple.

Quién debería comprarlo: Alguien que esté profundamente inmerso en el mundo Apple y no le importe pagar un poco del impuesto de Apple por un altavoz de $100 que a nivel sonoro está más cerca de los modelos de $50.

Apple HomePod Mini

